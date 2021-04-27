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البخاري ينشر رسما بيانيا يوضح كمية المخدرات المهربة من لبنان إلى السعودية

كل الوطن - فريق التحرير
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 35 ثانيةآخر تحديث : الثلاثاء 27 أبريل 2021 - 7:16 مساءً
البخاري ينشر رسما بيانيا يوضح كمية المخدرات المهربة من لبنان إلى السعودية

كل الوطن – وكالات: نشر السفير السعودي لدى لبنان وليد البخاري، رسما بيانيا عبر صفحته على “تويتر” لعدد الحبوب المخدرة المهربة من لبنان عبر الخضر والفواكه للسعودية، تحت عنوان “الحرب على المخدرات”.

وقال البخاري​، ان “إجمالي ما تم ضبطه من المواد المخدرة من لبنان منذ بداية عام 2020 حتى شهر أبريل 2021، بلغ 57,184,900 حبة.

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وكانت السعودية أعلنت الجمعة الماضي أنها حظرت دخول الفواكه والخضار من لبنان أو نقلها عبر أراضيها إلى حين تقديم السلطات اللبنانية المعنية ضمانات لإيقاف عمليات تهريب المخدرات إلى السعودية.

أعربت الرئاسة اللبنانية في بيان لها عن أملها في أن تعيد السعودية النظر في حظر استيراد الخضروات والفاكهة اللبنانية، مشيرة إلى تكليف وزير الداخلية اللبناني بالتنسيق مع السعوديين للكشف عن مهربي المخدرات والحيلولة دون تكرار عمليات التهريب.

المصدر: RT

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=411881

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