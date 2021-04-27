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أغنياء الهند يهربون بعد انتشار الوباء في البلاد

كل الوطن - فريق التحرير
2021-04-27T19:22:39+03:00
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 4 دقائقآخر تحديث : الثلاثاء 27 أبريل 2021 - 7:22 مساءً
أغنياء الهند يهربون بعد انتشار الوباء في البلاد

كل الوطن – وكالات: يدفع أصحاب الثراء الفاحش في الهند عشرات وآلاف الدولارات للهروب من البلاد، حيث سجل وباء كورونا رقما قياسيا عالميا جديدا للإصابات اليومية لليوم الرابع على التوالي في الهند.

وفي الأسبوع الماضي أصبحت الهند المركز الجديد للفيروس، الذي أجهد نظام الرعاية الصحية في البلاد وحتى محارق الجثث وأدى إلى نقص حاد في الأوكسجين.

ودفعت الأرقام المقلقة الهنود الأثرياء إلى إنفاق مبالغ طائلة على رحلات الطيران في اللحظة الأخيرة واستئجار رحلات الطائرات الخاصة رغم قيود السفر.

ويبدو أن إحدى الوجهات الشهيرة هي الإمارات التي لا تبعد كثيرا عن الهند، وعادة ما تقوم بتشغيل مئات الرحلات الجوية هناك.

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وأعلنت الإمارات هذا الأسبوع أنها ستمنع دخول المسافرين من الهند لمدة 10 أيام اعتبارا من 25 أبريل.

وصرح متحدث باسم شركة الطيران المستأجر الهندية “إير تشارتر سيرفيس إنديا” لوكالة “فرانس برس” بأن مستوى الاهتمام بالطائرات الخاصة صار جنونيا في الهند مؤخرا.

وقال حسب “إيكونوميك تايمز”: “لدينا 12 رحلة متوجهة إلى دبي اليوم وكل رحلة ممتلئة تماما”.

المصدر: وكالات

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=411884

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