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ولي العهد: لا نخطط أبدا لفرض ضريبة على الدخل في السعودية

كل الوطن - فريق التحرير
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 4 ثوانيآخر تحديث : الأربعاء 28 أبريل 2021 - 12:48 صباحًا
ولي العهد: لا نخطط أبدا لفرض ضريبة على الدخل في السعودية

كل الوطن – وكالات: أكد سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أن المملكة ليس لديها أي خطط لاستحداث ضريبة على الدخل.

وقال بن سلمان خلال مقابلة بثتها وسائل الإعلام السعودية حول حملة الإصلاحات “رؤية المملكة 2030″، إن الحكومة لا تضع على الإطلاق أي خطط لاتخاذ هذا الإجراء.

وأضاف: “لن تكون ضريبة على الدخل بتاتا في السعودية”.

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وقال إن القرار الذي تم اتخاذه في يوليو 2020 بزيادة ضريبة القيمة المضافة 3 أضعاف لتصل إلى 15%، هو قرار مؤقت.

ولفت إلى أن ضريبة القيمة المضافة قد يجري تخفيضها إلى ما بين 5% إلى 10% في غضون عام إلى خمسة أعوام.

المصدر: وسائل إعلام سعودية

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=411903

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