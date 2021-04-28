الأمير بن سلمان: عدم وجود مركز للدولة من أكبر التحديات التي واجهتها السعودية في 2015

كل الوطن – الرياض: اعتبر سمو ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، أن عدم وجود مركز للدولة كان من أكبر التحديات التي كانت تواجهها المملكة عام 2015، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ خطوات حيوية منذ ذلك الحين.

وقال الأمير بن سلمان، خلال مقابلة بثتها اليوم الثلاثاء وسائل الإعلام الرسمية السعودية: “عدم وجود مركز للدولة من أكبر التحديات التي واجهتنا في 2015”.

وأضاف سمو ولي العهد أن الحكومة اتخذت “خطوات حيوية” في 2015 من خلال إعادة هيكلة وزارات وتأسيس مجالس جديدة.

وأشار بن سلمان إلى أن سلطات البلاد على وشك الانتهاء من تأسيس مكتب السياسات في الدولة.

المصدر: وسائل إعلام سعودية

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=411906