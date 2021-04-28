تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
أخر المستجدات
كل الوطنبعد 4 سنوات من فقدانه.. قط يعود إلى صاحبه في الولايات المتحدة (فيديو)كل الوطنالممثلة سماح أنور تثير الجدل حول الحجاب (فيديو)كل الوطنمركّب في الشاي الأخضر قد يكون علاجا “سحريا” لمرض لا دواء لهكل الوطنمن ينبغي عليه الامتناع عن أكل البصل؟كل الوطنأغنياء الهند يهربون بعد انتشار الوباء في البلادكل الوطنتحرك في مصر على وقع “إهانة” إسماعيل ياسينكل الوطنشاهد.. تصرّف مفاجئ من الإعلامية المصرية بوسي شلبي على الهواء (فيديو)كل الوطن“المتهم قطع أنف الشيخ”.. قصة أغرب حكم إعدام نفذه “عشماوي” (فيديو)كل الوطنطبيب يدحض أسطورة شائعة عن مضار تناول البيضكل الوطنتحديد موعد نهائي كأس محمد السادس بين الرجاء المغربي والاتحاد السعودي

الأمير بن سلمان: عدم وجود مركز للدولة من أكبر التحديات التي واجهتها السعودية في 2015

كل الوطن - فريق التحرير
2021-04-28T00:56:55+03:00
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 45 ثانيةآخر تحديث : الأربعاء 28 أبريل 2021 - 12:56 صباحًا
الأمير بن سلمان: عدم وجود مركز للدولة من أكبر التحديات التي واجهتها السعودية في 2015

كل الوطن – الرياض: اعتبر سمو ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، أن عدم وجود مركز للدولة كان من أكبر التحديات التي كانت تواجهها المملكة عام 2015، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ خطوات حيوية منذ ذلك الحين.

وقال الأمير بن سلمان، خلال مقابلة بثتها اليوم الثلاثاء وسائل الإعلام الرسمية السعودية: “عدم وجود مركز للدولة من أكبر التحديات التي واجهتنا في 2015”.

اقرأ أيضا...

وأضاف سمو ولي العهد أن الحكومة اتخذت “خطوات حيوية” في 2015 من خلال إعادة هيكلة وزارات وتأسيس مجالس جديدة.

وأشار بن سلمان إلى أن سلطات البلاد على وشك الانتهاء من تأسيس مكتب السياسات في الدولة.

المصدر: وسائل إعلام سعودية

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=411906

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.