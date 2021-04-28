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بن سلمان: سيتم بيع حصص جديدة في “أرامكو” خلال عام أو عامين

كل الوطن - فريق التحرير
2021-04-28T01:42:08+03:00
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 35 ثانيةآخر تحديث : الأربعاء 28 أبريل 2021 - 1:42 صباحًا
بن سلمان: سيتم بيع حصص جديدة في “أرامكو” خلال عام أو عامين

كل الوطن – الرياض: أعلن سمو ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، أن المملكة تخطط لبيع حصص جديدة في شركة “أرامكو” النفطية العملاقة للمستثمرين الدوليين خلال عام أو عامين.

وقال بن سلمان، خلال مقابلة بثتها اليوم الثلاثاء وسائل الإعلام الرسمية السعودية حول حملة الإصلاحات “رؤية المملكة 2030″، إن “النفط خدم السعودية والمملكة دولة قائمة قبل النفط”.

وأشار إلى أن اقتصاد السعودية يعتمد على النفط وهذا القطاع يواجه تحديات، مشددا على أن “هناك فرصا ضخمة في السعودية خارج القطاع النفطي”، وأوضح مع ذلك: “نريد الاستفادة من كل شيء في السعودية بما في ذلك النفط”.

ولفت بن سلمان إلى أن “أرامكو لديها فرصة لأن تكون من أكبر الشركات الصناعية عالميا”.

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وذكر في هذا السياق أن السعودية تخطط لبيع حصص جديدة من “أرامكو” لمستثمرين أجانب خلال العام أو العامين المقبلين.

وبين بن سلمان أن السعودية تجري حاليا مناقشات بشأن بيع 1% من أسهم “أرامكو” لأحد المستثمرين الأجانب.

وتعتبر “أرامكو” أكبر شركة نفطية في العالم وتم إدراجها في البورصة السعودية عام 2019.

المصدر: وسائل إعلام سعودية

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=411909

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