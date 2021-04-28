تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
أخر المستجدات
كل الوطنالسعودية تمنع دخول أكثر من 400 شاحنة أردنية محملة بالمواشي والخضاركل الوطنبعد 4 سنوات من فقدانه.. قط يعود إلى صاحبه في الولايات المتحدة (فيديو)كل الوطنالممثلة سماح أنور تثير الجدل حول الحجاب (فيديو)كل الوطنمركّب في الشاي الأخضر قد يكون علاجا “سحريا” لمرض لا دواء لهكل الوطنمن ينبغي عليه الامتناع عن أكل البصل؟كل الوطنأغنياء الهند يهربون بعد انتشار الوباء في البلادكل الوطنتحرك في مصر على وقع “إهانة” إسماعيل ياسينكل الوطنشاهد.. تصرّف مفاجئ من الإعلامية المصرية بوسي شلبي على الهواء (فيديو)كل الوطن“المتهم قطع أنف الشيخ”.. قصة أغرب حكم إعدام نفذه “عشماوي” (فيديو)كل الوطنطبيب يدحض أسطورة شائعة عن مضار تناول البيض

من هو “ملك الكبتاغون” في لبنان المتهم بتهريب المخدرات إلى اليونان والسعودية؟

كل الوطن - فريق التحرير
جرائم وحوادثعربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 26 ثانيةآخر تحديث : الأربعاء 28 أبريل 2021 - 2:35 صباحًا
من هو “ملك الكبتاغون” في لبنان المتهم بتهريب المخدرات إلى اليونان والسعودية؟

كل الوطن – وكالات: تصدر اسم حسن محمد دقلو المشهد اللبناني مرفقا بلقب “ملك الكبتاغون” بشكل مفاجىء، بعد توقيفه على ذمة التحقيق في تهريب المخدرات إلى السعودية واليونان وغيرهما من الدول.

وساهم في سرعة انتشار هذا الاسم، ما تردد نقلا عن حساب “ويكيليكس لبنان” أن نص مرسوم التجنيس الذي صدر عن رئيس الجمهورية ميشال عون عام 2018 يظهر أن حسن دقو وهو سوري الجنسية كان قد حصل على الجنسية اللبنانية بموجب هذا المرسوم، الأمر الذي طرح علامات استفهام حول الشوائب التي اعترت هذا المرسوم الذي طعن به البعض.

وسارع مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية، إلى إصدار بيان توضيحي جاء فيه: “إن الحساب على تويتر المسمّى “ويكيليكس لبنان” نشر خبرا كاذبا ادعى فيه أن اسم المتهم بملف تهريب الكبتاغون حسن محمد دقو وارد في مرسوم التجنيس الذي صدر عام 2018، وذلك للادعاء بأنه نال الجنسية اللبنانية بموجبه”.

وأضاف: “إلا أن العودة إلى النص الرسمي للمرسوم المذكور، أظهرت أن الصيغة التي نشرت على ذلك الموقع، مزوّرة، حيث يتضح أنه تم سحب اسم السيد برنارد علام بشور من الصيغة الأصلية للمرسوم، ودس اسم حسن محمد دقو مكانه”.

وأرفق البيان بالنسخة المزورة من المرسوم والنسخة الأصلية.

من جهة أخرى، تم نشر صور ومقاطع فيديو لدقو تجمعه مع عدد من الفعاليات اللبنانية.

اقرأ أيضا...

ومن بينها صورة تجمع دقو بعضو “كتلة الوفاء للمقاومة” النائب ابراهيم الموسوي في بلدة الطفيل، ما اضطر الأخير للتوضيح أن “الصورة التقطت في 13 يناير من العام الحالي في بلدة الطفيل وذلك في إطار لجنة مصالحة بقاعية سياسية دينية مثل فيها الموسوي “حزب الله”، وكان فيها المفتي بكر الرفاعي ولاحقا ممثل لتيار “المستقبل” والهدف كان معالجة مشكلة الطفيل”.

وأضاف: “طبيعي أن نلتقي مع طرفي النزاع، فاقتضى التنويه”.

كما انتشرت صور لدقو على مواقع التواصل الاجتماعي تجمع برئيس الحكومة اللبناني المكحلف سعد الحريري.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها توقيف دقو الذي يتنقّل بموكب كبير من السيارات المظللة بالأسود، فقد أوقف في إحدى المرات على خلفية اتهامه بالوقوف وراء خطف شاهين، إلا أن القاضي أخلى سبيله بناء على تدخلات سياسية وغير سياسية.

المصدر: “القدس العربي” + RT

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=411916

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.