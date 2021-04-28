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بن سلمان: نريد أن تكون إيران مزدهرة، لكن..

كل الوطن - فريق التحرير
2021-04-28T02:38:13+03:00
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كل الوطن - فريق التحريرمنذ 53 ثانيةآخر تحديث : الأربعاء 28 أبريل 2021 - 2:38 صباحًا
بن سلمان: نريد أن تكون إيران مزدهرة، لكن..

كل الوطن – وكالات: أكد سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أن المملكة تطمح إلى إقامة علاقة جيدة مع إيران باعتبارها دولة جارة، لك هناك “إشكاليات” بين الطرفين وتعمل السعودية مع شركائها على حلها.

وقال بن سلمان، خلال مقابلة بثتها مساء اليوم الثلاثاء وسائل الإعلام الرسمية السعودية، ردا على سؤال حول ما إذا كان هناك أي عمل جار على تسوية القضايا العالقة بين الطرفين: “أخيرا إيران دولة جارة، نريد أن تكون لدينا علاقة طيبة ومميزة مع إيران”.

وأضاف: “لا نريك أن يكون وضع إيران صعبا، بالعكس نريد إيران مزدهرة، لدينا مصالح فيها ولديها مصالح في السعودية لدفع العالم والمنطقة للازدهار”.

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وتابع ولي العهد السعودي: “إشكاليتنا هي تصرفات إيران السلبية التي تقوم بها سواء عبر برنامجها النووي أو دعمها للمليشيات الخارجة عن القانون في بعض دول المنطقة أو برنامجها للصواريخ الباليستية”.

وأردف مشددا: “نعمل اليوم مع شركائنا في العالم لإيجاد حلول لهذه الإشكاليات ونتمنى أن نتجاوزها وأن تكون علاقاتنا طيبة وإيجابية في منفعة الجميع”.

المصدر: وسائل إعلام سعودية رسمية

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=411919

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