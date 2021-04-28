“بلومبرغ” تقدر قيمة حصة “أرامكو” المخطط بيعها لـ”مشتر محتمل”

كل الوطن – وكالات: قدرت وكالة “بلومبرغ” قيمة الحصة التي تعتزم الرياض بيعها خلال السنتين القادمتين من “أرامكو”، وذلك بعدما كشف الأمير محمد بن سلمان عن محادثات لبيع حصة 1% لمشتر محتمل.

وأشارت الوكالة إلى أن قيمة الحصة قد تصل إلى حوالي 19 مليار دولار، وذلك بناء على القيمة السوقية لشركة “أرامكو” المملوكة للدولة.

وقال ولي العهد أمس الثلاثاء إن المملكة تجري محادثات لبيع حصة 1% من شركة النفط العملاقة “أرامكو” إلى “شركة طاقة عالمية رائدة”، وتوقع أن يتعافى الاقتصاد السعودي في أعقاب جائحة فيروس كورونا.

وأضاف، أن الرياض تدرس عملة البيع كوسيلة لتأمين طلب على النفط السعودي، وقدم الأمير محمد بن سلمان تفاصيل قليلة عن الشركة المشاركة في محادثات البيع، وقال إن البيع قد يتم في العامين المقبلين.

ووفقا لبيانات وكالة “بلومبرغ” فإن الصين تعد أكبر مشتر للنفط السعودي، حيث ذهبت الشهر الماضي نحو 30% من صادرات المملكة من النفط الخام إلى الدولة الآسيوية، تلي الصين في المرتبة الثانية اليابان.

المصدر: بلومبرغ

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=411927