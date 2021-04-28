تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
أخر المستجدات
كل الوطن“بلومبرغ” تقدر قيمة حصة “أرامكو” المخطط بيعها لـ”مشتر محتمل”كل الوطنبن سلمان: نريد أن تكون إيران مزدهرة، لكن.. (فيديو)كل الوطنالسعودية تمنع دخول أكثر من 400 شاحنة أردنية محملة بالمواشي والخضاركل الوطنبن سلمان يبشر السعوديين بوظائف جديدةكل الوطنبعد 4 سنوات من فقدانه.. قط يعود إلى صاحبه في الولايات المتحدة (فيديو)كل الوطنالممثلة سماح أنور تثير الجدل حول الحجاب (فيديو)كل الوطنمركّب في الشاي الأخضر قد يكون علاجا “سحريا” لمرض لا دواء لهكل الوطنمن ينبغي عليه الامتناع عن أكل البصل؟كل الوطنأغنياء الهند يهربون بعد انتشار الوباء في البلادكل الوطنتحرك في مصر على وقع “إهانة” إسماعيل ياسين

بن سلمان يبشر السعوديين بوظائف جديدة

كل الوطن - فريق التحرير
2021-04-28T17:29:19+03:00
اخبار عاجلة
كل الوطن - فريق التحرير28 أبريل 2021آخر تحديث : الأربعاء 28 أبريل 2021 - 5:29 مساءً
بن سلمان يبشر السعوديين بوظائف جديدة

كل الوطن – الرياش: أكد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أن السعودية ستكسر حاجز الـ11% في خفض نسبة البطالة هذا العام في البلاد، لافتا إلى أن قطاع السياحة سيخلق 3 ملايين وظيفة حتى العام 2030.

وقال الأمير محمد بن سلمان في لقاء خاص مع الإعلامي عبدالله المديفر، بثه التلفزيون السعودي وأهم شبكات التفلزة، إن السعودية تستهدف المعدل الطبيعي للبطالة ما بين 7 % و4 %.

اقرأ أيضا...

وحول مساهمة قطاع السياحة في خلق الوظائف قال: “سيخلق قطاع السياحة 3 ملايين وظيفة حتى 2030”.

ولفت ولي العهد إلى أن رؤية السعودية 2030 ستحقق الكثير من أهدافها قبل حلول عام 2030، مستعرضا في المقابلة التلفزيونية منجزات الرؤية في تنويع مصادر دخل السعودية من غير الثروة النفطية.

المصدر: سبق

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=411933

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.