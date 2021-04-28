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بن سلمان يكشف عن ملامح “رؤية 2040”

كل الوطن - فريق التحرير
2021-04-28T19:00:05+03:00
محليات
كل الوطن - فريق التحرير28 أبريل 2021آخر تحديث : الأربعاء 28 أبريل 2021 - 7:00 مساءً
بن سلمان يكشف عن ملامح “رؤية 2040”

كشف سمو ولي العهد محمد بن سلمان أنه بعد رؤية 2030، ستنطلق رؤية 2040 في المملكة العربية السعودية، وهي ستكون مرحلة منافسة عالمية.

وقال بن سلمان في مقابلة، أمس الثلاثاء بثتها وسائل إعلام سعودية، ردا على سؤال “ماذا بعد رؤية 2030؟” إن “رؤية 2030 تضعنا في موقع متقدم جدا لكن رؤية 2040 ستكون مرحلة منافسة عالمية.

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وأعلن بن سلمان، أن المملكة تخطط لبيع حصص جديدة في شركة “أرامكو” النفطية العملاقة للمستثمرين الدوليين خلال عام أو عامين.

وقال إن “النفط خدم السعودية والمملكة دولة قائمة قبل النفط”، مشيرا إلى أن اقتصاد السعودية يعتمد على النفط وهذا القطاع يواجه تحديات، مشددا على أن “هناك فرصا ضخمة في السعودية خارج القطاع النفطي”، وأوضح مع ذلك: “نريد الاستفادة من كل شيء في السعودية بما في ذلك النفط”.

المصدر: وسائل إعلام سعودية

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=411940

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