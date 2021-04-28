أستاذ فقه سعودي يحدد 3 مواضع يجوز الكذب فيها

كل الوطن – وكالات: حدد أستاذ “الفقه المقارن” السعودي، سعد بن عبد الله السبر، ثلاثة مواضع يجوز الكذب فيها، خلال رده على أحد الأسئلة في قناة “الرسالة” ببرنامج “يستفتونك”.

ورد سعد بن عبد الله السبر على السؤال: “هل يجوز لي الكذب من أجل الإصلاح بين الناس؟ وإذا اضطررت إلى الحلف بخصوص هذا الكذب الذي هدفه الإصلاح بين الناس؟

وقال السبر: “جاء في الحديث الصحيح، أن الكذاب ليس الذي يصلح بين الناس، فيقول خيرا وينمي خيرا”، ناقلا حديث يقول: “لم أره يرخص في الكذب إلا في ثلاث، في الحرب، والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها، فهذه ثلاثة مواضع التي يرخص فيها الكذب”.

وأضاف السبر: “إذا كان الإنسان يريد الكذب بين الناس ليصلح، كأن يأتي إلى أحد المتخاصمين، ويقول: والله إن فلان يحبك، ويدعو لك، ثم يذهب للآخر ويقول له ما قاله للأول، وهو في الحقيقة لم يحدث، لكن بهدف الإصلاح بينهما، فهنا يجوز الكذب”.

وتابع: “ولو أتى بهدية وقال هذه من فلان، ويذكر جميع الأحوال التي تصلح، والحال ينطبق على الزوجين، فكل هذا فيه إصلاح”.

المصدر: “سبق”

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=411943