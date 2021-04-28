تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
أخر المستجدات
كل الوطنالحكومة المصرية تنفي تسجيلا صوتيا متداولا عبر “واتس آب”كل الوطنأستاذ فقه سعودي يحدد 3 مواضع يجوز الكذب فيهاكل الوطنمصر تعلن الخطر ودخولها مرحلة الفقر الحاد من المياه ومواجهة سد النهضة بكل الطرقكل الوطن“بلومبرغ” تقدر قيمة حصة “أرامكو” المخطط بيعها لـ”مشتر محتمل”كل الوطنبن سلمان: نريد أن تكون إيران مزدهرة، لكن.. (فيديو)كل الوطنالسعودية تمنع دخول أكثر من 400 شاحنة أردنية محملة بالمواشي والخضاركل الوطنبن سلمان يبشر السعوديين بوظائف جديدةكل الوطنبعد 4 سنوات من فقدانه.. قط يعود إلى صاحبه في الولايات المتحدة (فيديو)كل الوطنالممثلة سماح أنور تثير الجدل حول الحجاب (فيديو)كل الوطنمركّب في الشاي الأخضر قد يكون علاجا “سحريا” لمرض لا دواء له

الحكومة المصرية تنفي تسجيلا صوتيا متداولا عبر “واتس آب”

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 46 ثانيةآخر تحديث : الأربعاء 28 أبريل 2021 - 7:12 مساءً
الحكومة المصرية تنفي تسجيلا صوتيا متداولا عبر “واتس آب”

كل الوطن – وكالات: نفت الحكومة المصرية ما تداولته رسالة صوتية على “واتس آب” منسوبة لشخصية مسؤولة في وزارة الصحة، تزعم تدهور الوضع الصحي في مستشفيات العزل وتحويل المدن الجامعية إلى مستشفيات ميدانية.

الحكومة المصرية تنفي تسجيلا صوتيا متداولا عبر وزارة الصحة المصرية ترد على التسجيل الصوتي حول تدهور الوضع بسبب كورونا
كما نفت وزارة الصحة والسكان تلك الأنباء، مؤكدة أن التسجيل الصوتي مزيف، وغير تابع للوزارة نهائيا، مشيرة إلى توفر أكثر من 45% من السعة السريرية بكافة المستشفيات على مستوى محافظات الجمهورية، لاستقبال حالات مرضى كورونا، مع زيادة عدد كبير من أسرة الرعاية المركزة وأجهزة التنفس الصناعي بها تحسبا لزيادة الإصابات.

اقرأ أيضا...

كما شددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، على أن تلك الرسالة مزيفة وأن المدن الجامعية يقيم بها طلاب الجامعات المصرية حتى انتهاء الفصل الدراسي الحالي، وسط إجراءات احترازية مكثفة، لافتة إلى توافر أكثر من 50% من القدرة الاستيعابية لمستشفيات العزل الجامعية.

وناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء وسائل الإعلام المختلفة ومتصفحي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، وعدم الالتفات للأخبار مجهولة المصدر والتي تهدف لإثارة الخوف والرعب بين المواطنين.

المصدر: “المصري اليوم”

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=411946

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.