الآثار الجانبية للقهوة: سبع علامات تحذيرية جسدية تدل على الحاجة للحد من شربها!

كل الوطن – وكالات: يمكن أن يختلف الأشخاص في حساسيتهم للكافيين، وهو منبه موجود في القهوة يؤثر على الجهاز العصبي المركزي.

فما هي العلامات التي تدل على أنه يجب عليك تقليل استهلاك القهوة، أو التحول إلى الأنواع منزوعة الكافيين؟. حذرت Mayo Clinic (مايو كلينك) من أن الإفراط في تناول الكافيين يمكن أن يؤدي إلى الصداع، وهي مجرد واحدة من سبع علامات تحذيرية جسدية تدل على شرب القهوة بكثرة.

ومن الآثار الجانبية المحتملة الأخرى للقهوة، الشعور “بالتوتر” و/أو “الانفعال”. وينصح الناس بعدم شرب أكثر من أربعة فناجين من القهوة خلال 24 ساعة. وهذا يعادل 400 ملغ من الكافيين، ولكن اعتمادا على القهوة التي تتناولها، يمكن أن يختلف محتوى الكافيين.

وأضافت “مايو كلينك”: “يجب على النساء الحوامل أو اللاتي يحاولن الحمل والمرضعات التحدث مع أطبائهن حول الحد من استخدام الكافيين إلى أقل من 200 ملغ يوميا”.

وهذا يعادل شرب كوبين من القهوة يوميا – هذا إذا كنت لا تشرب مشروبا آخر يحتوي على الكافيين، مثل الشاي.

وقالت “مايو كلينك”: “يمكن أن يتسبب الاستخدام المفرط للكافيين في آثار جانبية غير سارة، وقد لا يكون خيارا جيدا للأشخاص الذين يتناولون أدوية معينة”.

وقد يؤدي الإفراط في تناول الكافيين أيضا إلى “ارتعاش العضلات” ويمكن أن يؤدي إلى “الأرق”.

ويمكن أن يؤدي تناول الكافيين في فترة ما بعد الظهر إلى اضطرابات في نومك بعد عدة ساعات. وهذا يمكن أن يؤدي إلى يقظة أقل أثناء النهار وأداء أضعف في اليوم التالي.

وحذرت “مايو كلينك” من أن “استخدام الكافيين لإخفاء الحرمان من النوم يمكن أن يخلق حلقة غير مرحب بها”. وتسير الدورة على النحو التالي:

• شرب القهوة لتظل يقظا أثناء النهار.

• الكافيين الموجود في القهوة يبقيك مستيقظا في الليل.

• قصر مدة النوم، يجعلك تشعر بالتعب أثناء النهار.

وقد يؤدي استهلاك الكافيين أيضا إلى “كثرة التبول أو عدم القدرة على التحكم في التبول”.

وباختصار، إذا واجهت أيا من العلامات السبع التالية، فقد يساعدك الإقلال من تناول الكافيين على التخلص منها:

1. الصداع.

2. الأرق.

3. العصبية.

4. التهيج.

5. كثرة التبول أو عدم القدرة على التحكم في التبول.

6. سرعة ضربات القلب.

7. رعاش العضلات.

المصدر: إكسبريس

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=411949