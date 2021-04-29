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قرقاش: استقرار السعودية يصب في صالح الإمارات والعرب والمنطقة

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 31 ثانيةآخر تحديث : الخميس 29 أبريل 2021 - 2:09 صباحًا
قرقاش: استقرار السعودية يصب في صالح الإمارات والعرب والمنطقة

كل الوطن -وكالات: أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش، أن ازدهار واستقرار وريادة السعودية هو في صالح الإمارات والعرب والمنطقة.

قرقاش: استقرار السعودية يصب في صالح الإمارات والعرب والمنطقةبن سلمان يكشف عن ملامح “رؤية 2040”
وكتب على “تويتر”: “أن في تناول ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للسياسة الخارجية يبرز بشكل واضح، الحرص على السيادة والاعتدال وتدعيم شراكات السعودية الواسعة ضمن نظام دولي ميثاقي”.

وأضاف: “رؤية ولي العهد، تعبر على أن المملكة تشهد تغيرا جذريا شاملا ونهضة متجددة تعانق المستقبل”.

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وتابع: “من الضروري التوقف عند مضامين الحديث الشامل لولي العهد السعودي، لما يحمله من رسائل مهمة ورؤية متفائلة للسعودية الشقيقة”.

وأضاف: “توقفت مليا عند منهجية الطرح وسعة الاطلاع وطموح الرؤية، وأعجبني بشكل خاص رد الأمير محمد بن سلمان بشأن سرعة التحول، وضرورة انتهاز الفرص لتفتح آفاقا جديدة”.

وشدد على أنها “رؤية خيرة وبرنامج طموح ينقل السعودية الشقيقة إلى فضاء أرحب، ويجدد النهضة والموقع، دعواتنا بالنجاح والتوفيق”.

المصدر: وكالات

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=411993

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