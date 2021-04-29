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جريمة مروعة تهز سوريا.. شاب يقتل أمه نحرا بالسكين

كل الوطن - فريق التحرير
جرائم وحوادث
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : الخميس 29 أبريل 2021 - 2:14 صباحًا
جريمة مروعة تهز سوريا.. شاب يقتل أمه نحرا بالسكين

كل الوطن – وكالات: اعترف شاب سوري بإقدامه على قتل والدته ذبحا بواسطة سكين، وقيامه بإخفاء أداة الجريمة في منزل عمه في مدينة حماة، وذلك بعد أن تمكنت الشرطة من القبض عليه.

وفي تفاصيل القضية أخبر أحد المواطنين قسم شرطة الشريعة في حماة بوجود جثة لامرأة في شقة سكنية بحي أبي الفداء وهي مقتولة ذبحا، وعلى الفور توجهت دورية القسم ومن فرع الأمن الجنائي إلى المكان وشاهدوا جثة امرأة بالعقد الرابع من العمر مذبوحة والدماء حولها.

ومن خلال التحري وجمع المعلومات تبين أنه توجد خلافات بين المغدورة وابنها المدعو ( نبيل.ط ) حول اتهامها بقتل والده فتم الاشتباه به، وتمكن قسم شرطة الشريعة في حماة من إلقاء القبض عليه وبالتحقيق معه اعترف بإقدامه على قتل والدته ذبحا بواسطة سكين، وقيامه بإخفاء أداة الجريمة في منزل عمه.

وتم العثور على أداة الجريمة وعليها آثار الدماء، وما زالت التحقيقات مستمرة مع المقبوض عليه لكشف جميع ملابسات الجريمة.

رئيس الطبابة الشرعية في حماة، الدكتور قيس خلوف، قال “جريمة مروعة وقعت في ضاحية أبي الفداء السكنية في محافظة حماة، حيث  أقدم شاب من مواليد 2003 على  قتل أمه نحرا بالسكين بجرح ذبحي عميق على الرقبة من اليسار اليمين.

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وتابع “لم تظهر آثار عراك على عكس ادعاء الجاني، في حين تم إلقاء القبض عليه خلال ساعات بعد إبلاغ الجوار عن الحادثة”.

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المصدر: روسيا اليوم

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=412013

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