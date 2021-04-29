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وفاة صاحب أشهر ضحكة في العالم

كل الوطن - فريق التحرير
2021-04-29T04:19:27+03:00
فيديوهاتمنوعات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 4 دقائقآخر تحديث : الخميس 29 أبريل 2021 - 4:19 صباحًا
وفاة صاحب أشهر ضحكة في العالم

كل الوطن – وكالات: توفي عن 65 عاما الممثل الإسباني خوان خويا بورخا الذي اشتهر بضحكته المميزة، وأصبح بطل العديد من صور “الميم” والفيديوهات المنتشرة على الإنترنت حول العالم.

واشتهر الممثل في إسبانيا بلقب “إيل ريسيتاس” (الضحاك) بعد مشاركته في برنامج حواري على التلفزيون الإسباني، روى فيه قصة طريفة من حياته متعلقة بعمله غاسلا للصحون في مطعم على شاطئ البحر.

وتحدث في روايته عن تركه 20 مقلاة وسخة في البحر لغسلها، وفقدانها جميعها إلا واحدة، حيث سحبها الجزر البحري.

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واكتسب الممثل شهرة عالمية بفضل ضحكته المميزة بعد تحميل فيديو الحوار على “يوتيوب” عام 2007.

وانتشر الفيديو على نطاق واسع، حيث أضاف إليه المستخدمون في مختلف الدول نصوص “الترجمات البديلة”، والمتعلقة بمواضيع أخرى.

وخضع خوان خويا بورخا العام الماضي لعملية جراحية واستئصال ساقه بسبب مشاكل في الشرايين، ولم يغادر المستشفى منذ ذلك الحين، حيث وافته المنية.

المصدر: RT

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=412034

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