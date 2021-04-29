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قطر: نؤيد دعوة الرياض لسياسة ترتكز على حوار بالمنطقة يشمل إيران

كل الوطن - فريق التحرير
2021-04-29T04:40:38+03:00
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 16 دقيقةآخر تحديث : الخميس 29 أبريل 2021 - 4:40 صباحًا
قطر: نؤيد دعوة الرياض لسياسة ترتكز على حوار بالمنطقة يشمل إيران

كل الوطن – وكالات: أكد وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أن بلاده تؤيد دعوة ولي العهد السعودي لسياسة خارجية ترتكز على أسس ومبادئ حسن الجوار والحوار في المنطقة بما في ذلك مع إيران.

وكتب آل ثاني على “تويتر”: “التمسك بميثاق الأمم المتحدة واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها ركائز أساسية للدول المتحضرة وصمام أمان لحفظ الأمن والسلم في المنطقة والعالم”.

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وأضاف: “نؤيد دعوة سمو ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لسياسة خارجية ترتكز على هذه الأسس والمبادئ، وكذلك على الحوار في المنطقة بما في ذلك مع إيران”.

وشدد سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في مقابلة متلفزة الثلاثاء، على أن “السياسة السعودية الخارجية قائمة على مصالحها، والمملكة تعمل على تعزيز تحالفاتها مع جميع شركائها في العالم”.

وأشار إلى أن المملكة “تطمح إلى إقامة علاقة طيبة ومميزة مع إيران”.

المصدر: “الشرق” + وكالات

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=412037

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