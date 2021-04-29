مصر.. السكك الحديدية تصدر بيانا بعد انتشار فيديو مثير للجدل

كل الوطن – وكالات: ردت هيئة السكة الحديد في مصر، على الفيديو المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، أثناء لهو أطفال صغار بـ”ملاوينة” منفذ أبوشوشة بكيلو 525 /900.

قال مصدر مسؤول بهيئة السكة الحديد، إن عامل المزلقان مخطيء، لأنه سمح لمجموعة من الأطفال بالجلوس معه داخل المزلقان واستخدام أدوات السكة الحديد، وإدارة ملاوينة المزلقان، مؤكدا أنه تمت معاقبة عامل المزلقان بخصم 15 يوما من راتبه، وفقا للائحة هيئة السكة الحديد التي تنص على “من سمح للغير باستخدام أدوات السكة الحديد في غير المخصص له يعاقب بخصم 15 يوما”.

وأوضح المصدر، أن بوابة مزلقان أبوشوشة للسكة الحديد تعمل بنظام الإشارات، وهي مؤمنة تماما، حيث أنها تغلق عن طريق عامل المزلقان، وتغلق بما يسمى “اللوك”، واستحالة أن تفتح لأي سبب من الأسباب إلا عن طريق “ملاحظ البلوك”، وذلك بعد مرور القطار كليا من المزلقان.

وأشار إلى أن الطفل الذي ظهر في الفيديو وهو يغلق الملاوينة، لو أمسك فيها ليفتحها أثناء مرور القطار بالمزلقان لن تفتح أبدا، إلا بعد مرور القطار بالكامل.

كان فيديو قد انتشر يوضح قيام مجموعة من الأطفال بفتح وغلق مزلقان السكة الحديد بقرية أبوشوشة بمركز أبوتشت، في غياب تام لعامل المزلقان.

المصدر: الوطن

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=412042