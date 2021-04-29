“كبار العلماء” السعودية تصدر بيانا بشأن تصريحات ولي العهد محمد بن سلمان

كل الوطن – وكالات: أصدرت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء بالسعودية بيانا يوم الأربعاء تطرقت من خلاله إلى تصريحات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بن عبد العزيز.

وقالت الأمانة العامة إن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز أكد أن دستور المملكة ومنهجها الدائم هو كتاب الله وما صح عن الرسول محمد، من الأسس والمرتكزات التي قامت عليها هذه الدولة المباركة المملكة العربية السعودية، والتي نص عليها النظام الأساسي للحكم.

وأضاف البيان: “ومن هذا الدستور الذي أكده ولي العهد تستمد المملكة كل مبادئها ونظمها وبما لا يخالفه ما نتج عنه الأمن والاستقرار واللحمة الوطنية والرخاء”.

وتابعت الهيئة: “ونتيجة لذلك تنعم المملكة باعتدال ووسطية في كل مناحي الحياة، كما سن ذلك الرسول محمد فلا غلو ولا تفريط”.

وبينت أن الاعتدال الذي تحدث عنه ولي العهد هو سياسة حكم وحياة شعب، يستوي في ذلك حكامها وشعبها وعلى ذلك مؤسسات الدولة وسياسات الحكم ومناهج التعليم، وبهذه الوسطية والاعتدال اتصلت المملكة بالعالم، فأسهمت في استقراره وتنميته بما تتحدث عنه الأرقام والإحصاءات، ومن منطلق كونها مركز اعتدال حاربت المملكة الإرهاب بصوره كافة، وأصبحت في مقدمة الدول التي اجتثته من جذوره.

وأوضحت الهيئة في بيانها أن ما أشار إليه بن سلمان من أن مرجع المسلم فردا أو جماعة كتاب الله وسنة رسوله دون التقيد بمذهب معين أو عالم معين، هو ما دلت عليه النصوص الصحيحة الصريحة.

المصدر: صحيفة “عكاظ” السعودية

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=412045