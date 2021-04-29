سيول جارفة في السعودية والدفاع المدني يحذر! (فيديو)

كل الوطن – الرياض: وثق مقطع فيديو متداول جريان سيول الريث الجارفة في منطقة جازان بالمملك العربية السعودية، بعد الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة خلال الساعات الماضية من اليوم الخميس.

ويبين المقطع جريان السيول بسرعة كبيرة وانحدار المياه بشدة داخل الشعاب والأودية وخلف العبارات والسدود.

أكثروا عباد الله من الاستغفار فما استُجلبت الأمطار بأعظم من الأستغفار

اللهم صيباً نافعاً

مطرنا بفضل الله ورحمته

في السناب متابعة خاصة ومباشرة ومتنوعة بالصوت والفديو سيول جارفة الريث _جازان اليوم الاربعاء 1442/9/16هـ مقطع متداول pic.twitter.com/jWwCESnayf — عبدالعزيز بن محمد الحصيني (@A__alhussaini) April 28, 2021

كذلك، شهدت مكة المكرمة أمطارا غزيرة مع تساقط حبات البرد، وصلت إلى حد السيول وتسببت بارتفاع منسوب المياه في الشوارع، مع جرف العديد من السيارات والأشخاص في منطقة “سوق الضيافة”.

امطار مكة المكرمة pic.twitter.com/ZfK0DNYcYl — سبحان الله وبحمده (@barraq2005) April 28, 2021

ونشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توثق حجم السيول الهائل التى تشبه تدافع المياه في الشلالات، مع ارتفاع المياه في الشوارع وانجراف السيارات في عدد كبير من مناطق المدينة.

امطار مكة المكرمة pic.twitter.com/qXDBtZTXOi — سبحان الله وبحمده (@barraq2005) April 28, 2021

تجدر الإشارة إلى أن المركز الوطني للأرصاد كان قد نبه من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدن في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول، تشمل محافظات الحرث، والدائر، والعيدابي، وفيفا، وهروب.

الدفاع المدني يهيب بالجميع توخي الحيطة لاحتمالية استمرار هطول الأمطار الرعدية الربيعية على بعض مناطق المملكة.#الوقاية_أمانpic.twitter.com/Cb42NIQxmi — الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD) April 27, 2021

كما نبهت المديرية العامة للدفاع المدني، في وقت سابق، من تغيرات جوية قد ينتج عنها هطول أمطار رعدية ربيعية على عدد من مناطق المملكة بناء على التنبيهات الصادرة من المركز الوطني للأرصاد، قد يصاحبها جريان للسيول.

تنبيه متقدم من المركز الوطني للأرصاد عن فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة #مكة_المكرمة يشمل ( الجموم، العاصمة المقدسة، الكامل، بحرة ) حتى الساعة 9 مساءً .#الوقاية_أمانpic.twitter.com/FfTWMTi0JU — الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD) April 29, 2021

المصدر: RT

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=412048