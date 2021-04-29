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“هدف” يودع 181 مليون في حسابات المنشآت المستوفية لشروط “دعم التوظيف”

كل الوطن - فريق التحرير
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 31 ثانيةآخر تحديث : الخميس 29 أبريل 2021 - 4:36 مساءً
“هدف” يودع 181 مليون في حسابات المنشآت المستوفية لشروط “دعم التوظيف”

أودع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، 181 مليون ريال لمنشآت القطاع الخاص المستوفية لشروط برنامج دعم التوظيف عن شهر أبريل الجاري.

وأكد الصندوق استمرار تقديم دعم أجور السعوديين والسعوديات الموظفين في القطاع الخاص، في جميع الوظائف والمهن في كافة المنشآت بنسبة تبدأ من 30% وحتى 50% من الأجر الشهري للموظف لمدة سنتين بحسب شروط البرنامج، مشددا على أنه لا يحق للمنشأة تأخير أو أيقاف الأجر الشهري للموظف المدعوم من الصندوق، عن موعد استحقاقه، وأن ربط صرف أجر الموظف المدعوم أو تأخيره حتى موعد نزول الدعم المقدم من الصندوق، يعد مخالفًا لاتفاقية الدعم المبرمة بين “هدف” والمنشأة وسيتخذ الصندوق الإجراء اللازم بحق المنشآت المخالفة.

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ويشمل دعم البرنامج، أجور الموظفين التي تتراوح بين 3200 ريال و15 ألف ريال، كما تحصل المنشآت على دعم إضافي بنسبة 10% عند توظيف الإناث، والأشخاص ذوي الإعاقة، وعند التوظيف في كافة المدن عدا الرياض وجدة والدمام والخبر، وفي المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة، وكذلك للأنشطة المتأثرة، ولعدة مهن مستهدفة أخرى، على ألا يتجاوز الحد الأقصى للدعم 50% من الأجر الشهري للموظف، أو 3000 ريال، أيهما أقل.

ويهدف البرنامج إلى دعم توظيف السعوديين والسعوديات ورفع نسبة مشاركتهم واستقرارهم في سوق العمل، وتمكين منشآت القطاع الخاص وضمان استقرارها وتنمية أداءها، ويمكن للمنشآت التسجيل إلكترونيًا والاستفادة من دعم البرنامج، من خلال زيارة صفحة أصحاب الأعمال في البوابة الوطنية للعمل (طاقات) عبر الرابط: https://taqat.sa .

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=412060

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