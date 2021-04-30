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العثور على قارب مفقود جاب البحار لسنة ونصف في أستراليا… صور

كل الوطن - فريق التحرير
منوعات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 6 ثوانيآخر تحديث : الجمعة 30 أبريل 2021 - 12:31 صباحًا
العثور على قارب مفقود جاب البحار لسنة ونصف في أستراليا… صور

كل الوطن – وكالات: أعلنت شرطة فيكتوريا الأستراليا عن العثور على قارب غريب جدا في خليج واراتا كان قد فقد قبل سنة ونصف السنة.

وقالت الشرطة في بيان: “من الواضح أن القارب المغطى بالبرنقيل اجتاز مسافة كبيرة قبل أن ينتهي به المطاف في خليج صغير هادئ…”.

وتبين فيما بعد أن القارب من نوع “Saildrone” ويستخدم لرسم خرائط المحيطات والبحث العلمي. وكانت مهمته الإبحار حول القارة القطبية الجنوبية بحثًا عن أعداد الكريليات.

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وحسب البيانات، فُقد الاتصال بأحد القوارب في أواخر عام 2019 في مكان ما بين القارة القطبية الجنوبية وكايب هورن، وظل هائما على شراعه يجوب البحار لمدة 18 شهرا حتى رسى على البر الأسترالي.

ويزن القارب 450 كغم ويبلغ طوله 7 أمتار. ويحتوي هذا الطراز على شراع صلب ثابت ومحرك ودفة وعارضة وهو الوحيد الذي ضاع على الإطلاق.

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=412074

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