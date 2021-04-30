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650 جولة لتبخير وتطييب المسجد النبوي

كل الوطن - فريق التحرير
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 25 ثانيةآخر تحديث : الجمعة 30 أبريل 2021 - 1:13 صباحًا
650 جولة لتبخير وتطييب المسجد النبوي

كل الوطن – وكالات: أنجزت وكالة المسجد النبوي ممثلة في الإدارة العامة للإشراف الميداني من خلال إدارة تطييب المسجد النبوي ووحدة التطييب بالقسم النسائي خلال النصف الأول من شهر رمضان المبارك أكثر من 650 جولة تبخير وتطييب المسجد النبوي وقاصديه وفق الاجراءات الاحترازية.

وأوضح مدير إدارة التطييب والتبخير عمر بن عبدالعزيز الهندي أن الإدارة تقوم يوميا بتبخير المسجد النبوي بمعدل 40 جولة يوميا بكمية تتجاوز 9 كيلو من العود الفاخر الطبيعي ويقوم على هذه المهمة 35 موظفاً مختص بالتبخير والتطييب وذلك حرصاً على الاعتناء بالمسجد النبوي الشريف وجعله مكاناً مناسباً للصلاة والعبادة .

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وتأتي كل هذه الجهود المباركة إنفاذ لتوجيهات معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس وبمتابعة من فضيلة وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي الشيخ الدكتور محمد بن أحمد الخضيري لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في توفير سبل الراحة للزوار بالمسجد النبوي.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=412081

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