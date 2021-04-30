حقيقة زواج شاب بالإسكندرية من 4 فتيات في ليلة واحدة: يقلد الحاج متولي

كل الوطن – متابعات: تداول رواد التواصل الإجتماعي العديد من الصور والفيديوهات التي يظهر خلالها عريس، مرتديا بدلة سوداء، يقف إلي جواره 4 فتيات «عرايس» في كامل زينتهن، إلى جانب عدد كبير من المعازيم وديكور حفل زفاف، وكافة التجهيزات الفنية التي يجري استخدامها في حفلات الزفاف.

جدل كبير على منصات التواصل الاجتماعي

تداول تلك الصور أحدث جدلا كبيرا حيث اعتبر البعض أن حفل الزفاف يعد الأول من نوعه الذي يحدث خلاله زواج شخص من 4 «عرايس» في ليلة واحدة، مؤكدين أن ذلك الحفل «أسطوري».

حقيقة زواج شاب من 4 فتيات في ليلة واحدة

تواصلت «الوطن» مع الشاب صاحب الصور، ويدعى سعيد محمد، من محافظة الإسكندرية، يعمل في مجال المطاعم، والذي أدى دور العريس بإتقان شديد، ما جعل الكثيرين يعتقدون أن حفل الزفاف حقيقي، وليس مجرد «هزار» أراد به العشريني لفت الانتباه إليه: «أنا بحب الفنان نور الشريف، وشوفت من فترة راجل عربي اتجوز أربعة في ليلة واحده وعمل حفلة كبيرة عزم فيها ناس كتير، ويا دوب لسه بفكر، لاقيت قدامي صورة مسلسل الحاج متولي، ومن هنا بدأت أفكر في الموضوع، واشوف إزاي ممكن أقلده، وأجيب منين مصاريف الحفلة ومنين أصلا هجيب البنات اللي هتلبس الفساتين».

ظل«سعيد» يخطط لهذا اليوم بدقة متناهية، يريد أن يخرج بشكل خيالي، حتى يصدق الجميع أنه بالفعل تزوج أربعة فتيات في ليلة واحدة: «شهرين برتب لليوم ده، روحت أتيليه عندنا في إسكندرية ومحدش كان متحمس للفكرة، لأني طبعا قولت إني هاخد الفساتين هعمل بيهم عرض، ولما الفيديو ينزل هذكر اسم كل اللي شاركوا معايا، لكن ملقيتش حد في إسكندرية يشجعني، ومن هنا فكرت في القاهرة».

وجد «سعيد» داعم فكرته، وهو عبارة عن «أتيليه» في محافظة القاهرة رحب بالتعاون معه، أعطوه 4 فساتين زفاف طراز حديث، قرروا المشاركة معه في هذا العرض الذي أحدث بعد ذلك ضجة كبيرة علي مواقع التواصل الاجتماعي يوم الاثنين الماضي: «اتفقت مع 4 بنات موديل، إنهم يلبسوا الفساتين ونعمل سيشن وفيديو، وننشر على السوشيال ميديا، ونسيب الناس تحتار، إن كان الموضوع ده حقيقي ولا لا».

نجح «سعيد» في جذب انتباه آلاف المتابعين له، الجميع اعتقد أنه بالفعل تزوج من 4 فتيات في ليلة واحدة: «كل المعارف كلمتني تبارك، وأنا ساكت ومقولتش إن الموضوع هزار، ولحد دلوقتي الناس فاهمة إنه كان بجد، والبنات اللي ظهرت معايا جالهم شغل تبع الميكاب أرتست والأتيليه علشان يشاركوا في إعلانات، وأنا نفسي أبقى مشهور، لو فعلا كنت مقنع في دور العريس».

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=412086