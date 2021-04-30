محمد رمضان يدافع عن نفسه بمشهد جديد عن إسماعيل ياسين… فيديو

كل الوطن – وكالات: حاول الفنان المصري، محمد رمضان، الدفاع عن نفسه تجاه موجة النقد الواسعة التي تعرض لها، بسبب مشهد الإساءة للفنان الكوميدي الراحل إسماعيل ياسين، من خلال أحد مشاهد مسلسله “موسى”، الذي ينافس به في موسم دراما رمضان 2021.

ونشر رمضان، عبر صفحته على “فيسبوك”، مقطع فيديو يتضمن أحد مشاهد مسلسله، يظهر القبض على الممثل عبدالرحمن أبوليلة، الذي قام بدور إسماعيل ياسين، في المشهد الذي أثار جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، وتسبب في تقديم أسرة الفنان الراحل شكوى ضد محمد رمضان لنقابة المهن التمثيلية.

وبدأ المشهد بتجمع أهالي المنطقة حول “أبوليلة”، الذي اتهموه بأنه يقلد إسماعيل ياسين من أجل النصب عليهم، مستغلا الشبه مع الفنان للحصول على بضائع من المحال التجارية دون أن يدفع ثمنها، كما حاول أن يفعلها مع “موسى” في المشهد الماضي.

ودخل محمد رمضان “موسى”، في المشهد في محاولة لإنقاذ شبيه إسماعيل ياسين من الضرب، ولكن الأهالي رفضوا وأصروا على تسليمه للشرطة، ووافق “موسى”، على ذلك بعدما تأكد من أنه نصاب.

وأراد محمد رمضان أن يوصل رسالة إلى جمهوره مفادها أن الشخصية التي يجسدها في المسلسل لم تكن تعلم من هو الفنان الكوميدي إسماعيل ياسين، لعدم معرفته بالسينما، لينفي بذلك الاتهامات التي وجهت له بالإساءة للفنان الراحل.

وأثار مسلسل “موسى” وبطله الفنان المصري محمد رمضان، ضجة كبيرة، بعد بث حلقة السبت، التي تضمن أحد مشاهدها ظهور الفنان الكوميدي الراحل إسماعيل ياسين.

وفي المشهد يظهر إسماعيل ياسين كزبون يشتري من “موسى” (محمد رمضان) ربطات عنق مقابل 24 قرشا مصريا، وعندما أعطاه “موسى” ربطات العنق أخذها ياسين وأدار له ظهره مستعدا للرحيل دون أن يدفع المقابل، فرفض “موسى” وكان رد إسماعيل ياسين عليه: “إيه يا أخويا أنت مش واخد بالك مني ولا إيه؟ أنت ما بتتفرجش على سينما؟”، ورغم ذلك أصر “موسى” على أن يأخذ النقود، ثم قام بالسخرية منه بعد مغادرته بتقليده.