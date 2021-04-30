الديوان الملكي الأردني يعلن وفاة الأمير محمد بن طلال

كل الوطن – وكالات: أعلن الديوان الملكي الأردني، اليوم الخميس، عن وفاة الأمير محمد بن طلال عن عمر ناهز 81 عاما.

وسيشيع جثمان الفقيد بعد صلاة ظهر يوم الجمعة والصلاة عليه في مسجد قيادة الحرس الملكي الخاص ليوارى الثرى في الأضرحة الملكية.

وقال الديوان إنه تم إعلان حالة الحداد الرسمي داخل البلاط الملكي لمدة 7 أيام، تبعا لتوجيهات العاهل الأردني.

والأمير محمد من مواليد 2 أكتوبر 1940 وهو الابن الثاني للعاهل الأردني الثاني، الملك الراحل، طلال بن عبد الله الثاني، والملكة زين الشرف.

وفي العام 1973 تولى الأمير محمد منصب الممثل الشخصي للملك الأردني وكان يشغل هذا المنصب حتى وفاته.

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=412096