إسرائيل.. 44 قتيلا و150 جريحا بانهيار جسر أثناء مهرجان يهودي (فيديو وصور)

كل الوطن – وكالات: أفادت السلطات الصحية الإسرائيلية بوقوع عشرات القتلى والجرحى بين المستوطنين إثر تدافع خلال احتفال ديني في جبل الجرمق (ميرون) شمالي إسرائيل هذه الليلة.

وكانت تقارير إعلامية ذكرت في بادئ الأمر أن منصة انهارت خلال احتفال “لاك بوعومر” الديني في جبل ميرون في الجليل، ولكن مسؤولين قالوا فيما بعد إنه يبدو أن القتلى ماتوا نتيجة الاختناق أو السحق تحت الأقدام خلال تدافع.

#BREAKING

At least 22 dead after a roof collapsed at a festival gathering in #Israel#meronpic.twitter.com/M0J3onMfPo

— News flash (@BRNewsFlash) April 29, 2021