إسرائيل.. 44 قتيلا و150 جريحا بانهيار جسر أثناء مهرجان يهودي (فيديو وصور)

كل الوطن – وكالات: أفادت السلطات الصحية الإسرائيلية بوقوع عشرات القتلى والجرحى بين المستوطنين إثر تدافع خلال احتفال ديني في جبل الجرمق (ميرون) شمالي إسرائيل هذه الليلة.

وكانت تقارير إعلامية ذكرت في بادئ الأمر أن منصة انهارت خلال احتفال “لاك بوعومر” الديني في جبل ميرون في الجليل، ولكن مسؤولين قالوا فيما بعد إنه يبدو أن القتلى ماتوا نتيجة الاختناق أو السحق تحت الأقدام خلال تدافع.

האסון במירון: מראות של דוחק קשה וגדרות לחץ שלא עמדו בעומס נצפו כבר בתחילת הערב. המשטרה סגרה את הצירים שמובילים אל ההר ועוסקת בפינוי האלפים שהגיעו להילולה@rubih67pic.twitter.com/ZLPjMXpRJd — כאן חדשות (@kann_news) April 29, 2021

#BREAKING

At least 22 dead after a roof collapsed at a festival gathering in #Israel#meronpic.twitter.com/M0J3onMfPo — News flash (@BRNewsFlash) April 29, 2021

وقال متحدث باسم خدمة الإنقاذ إن 44 شخصا لقوا مصرعهم إثر انهيار جسر أثناء إحياء إحدى المناسبات الدينية لليهود في منطقة الجليل.

وفي وقت لاحق، قالت القناة “13” الإسرائيلة إن حصيلة ضحايا الحادث بلغت 44 قتيلا.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن حادث انهيار الجسر يمثل “كارثة فادحة”.

وعلى إثر الحادث، شرعت الشرطة الإسرائيلية في إجلاء الزائرين من الجبل وتفريقهم، وتم إيقاف الحافلات ووصول الزوار إلى الجبل.

وأشارت وسائل إعلام عبرية إلى أنه تم استدعاء طائرات على وجه السرعة للمساهمة بنقل عشرات الإصابات في حادث الانهيار.

وأفاد الناطق بلسان “نجمة داود الحمراء” بأن الطواقم الطبية تعمل على تقديم العلاج الطبي لعشرات المصابين.

المصدر: RT + وسائل إعلام إسرائيلية

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=412099