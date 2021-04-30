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شاهد.. رجل يفتح النار أمام منزل أهل زوجته بالرياض وتدخل عاجل من السلطات السعودية

كل الوطن - فريق التحرير
2021-04-30T06:03:45+03:00
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 8 دقائقآخر تحديث : الجمعة 30 أبريل 2021 - 6:03 صباحًا
شاهد.. رجل يفتح النار أمام منزل أهل زوجته بالرياض وتدخل عاجل من السلطات السعودية

كل الوطن – واس: ذكر مصدر مسؤول بالنيابة العامة أنه بناءً على توثيق مركز الرصد النيابي لفيديو متداول في وسائل التواصل الاجتماعي، يُظهر قيام شخص يستقل مركبة بإطلاق النار أمام أحد المنازل، ما آثار رعب قاطني الحي وعرض حياة الآخرين للخطر ، فقد صدر أمر النائب العام بالقبض عليه وتحويله على وجه السرعة للنيابة العامة لمباشرة التحقيق معه.

وأشار المصدر إلى أن النيابة العامة تحذر من هذه السلوكيات الخطرة، وتؤكد أنها ستطبق النظام بحق من يرتكبها أو يسهم في ارتكابها بكل حزم حفاظا على أمان المجتمع وطمأنينته.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=412114

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