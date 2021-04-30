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القيادة تعزي ملك الأردن في وفاة الأمير محمد بن طلال

كل الوطن - فريق التحرير
2021-04-30T14:17:11+03:00
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 31 دقيقةآخر تحديث : الجمعة 30 أبريل 2021 - 2:17 مساءً
القيادة تعزي ملك الأردن في وفاة الأمير محمد بن طلال

كل الوطن – واس: بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة لجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية ، في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن طلال – رحمه الله -.

وقال الملك المفدى : “علمنا ببالغ الألم نبأ وفاة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن طلال – رحمه الله – وإننا إذ نبعث لجلالتكم ولشعب المملكة الأردنية الهاشمية الشقيق ولأسرة الفقيد بالغ التعازي ، وصادق المواساة ، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ، ويسكنه فسيح جناته ، وأن يحفظكم من كل سوء ، إنا لله وإنا إليه راجعون”.

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كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية عزاء ومواساة لجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية ، في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن طلال – رحمه الله -.

وقال سمو ولي العهد : ” تلقيت ببالغ الحزن نبأ وفاة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن طلال – رحمه الله – وأبعث لجلالتكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي ، وأصدق المواساة ، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ، ويسكنه فسيح جناته ، وأن يحفظكم من كل سوء ، إنه سميع مجيب”.

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=412128

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