تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
أخر المستجدات
كل الوطنالكرملين: تصريحات الأمير محمد بن سلمان عن العلاقات الدولية تستحق أعلى تقديركل الوطنالقيادة تعزي ملك الأردن في وفاة الأمير محمد بن طلالكل الوطنفنّانة مصرية مشهورة تستغيث لأول مرة منذ خروجها من سجن 10 سنواتكل الوطنفيديو.. لحظات قبل مقتل عشرات اليهود المتدينين بحادثة جبل الجرمقكل الوطنإسرائيل.. 44 قتيلا و150 جريحا بانهيار جسر أثناء مهرجان يهودي (فيديو وصور)كل الوطنالديوان الملكي الأردني يعلن وفاة الأمير محمد بن طلالكل الوطنمحمد رمضان يدافع عن نفسه بمشهد جديد عن إسماعيل ياسين… فيديوكل الوطنحقيقة زواج شاب بالإسكندرية من 4 فتيات في ليلة واحدة: يقلد الحاج متوليكل الوطنالعثور على قارب مفقود جاب البحار لسنة ونصف في أستراليا… صوركل الوطننشطاء حقوقيون يحملون الحوثيين وإيران مسؤولية إفشال مبادرة المملكة لإنهاء الحرب

“البيئة” تُحذّر من تشكل أسراب من الجراد الصحراوي في عدة مناطق

كل الوطن - فريق التحرير
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقتينآخر تحديث : الجمعة 30 أبريل 2021 - 6:44 مساءً
“البيئة” تُحذّر من تشكل أسراب من الجراد الصحراوي في عدة مناطق

كل الوطن – الرياض: حذرت وزارة البيئة والمياه والزراعة من حدوث تشكل متوقع من أسراب الجراد الصحراوي نتيجة تكوين مجموعات وأسراب صغيرة من الجراد الصحراوي بالمنطقة الشمالية نتيجة الانسلاخات للحوريات في الأماكن النائية والمفتوحة خلال الأسبوعين القادمين.

أوضحت الوزارة أن الظروف الراهنة بالمناطق الشمالية تعطي الفرصة لتحرك مجموعات الجراد الصحراوي خلال في الفترة الحالية وحتى 3 مايو 2021، بين المناطق، ويكون ذلك بين سكاكا وحائل وبريدة، متوقعة وصول تلك المجموعات الى المدينة المنورة في تاريخ 3 مايو المقبل.

اقرأ أيضا...

وعزت الوزارة تلك الفرصة بسبب الضغط الجوي المرتفع الذي يسيطر على المناطق الشمالية والشرقية من المملكة التي يوجد بها يتكاثر الجراد في الوقت الحالي، مبينة أن حالة الرياح فيها متوسطة السرعة، وتتراوح ما بين (6 الى 15 كلم/الساعة)، فتهب في اتجاهات مختلفة خلال تلك الفترة وحتى التاريخ المحدد أعلاه، حيث تكون شمالية وشمالية شرقية وشمالية غربية.

وتوقعت الوزارة تجول مجموعات أو أسراب صغيرة متحركة خلال الفترة من تاريخ 4 وحتى 7 مايو من المحافظات الشمالية الى أن تصل منطقة حائل، ومن ثم تتحرك في اتجاه حفر الباطن والمنطقة الشرقية خلال يوم الجمعة الموافق 7 مايو المقبل.

إلى هذا، أكدت الوزارة أن الرياح تساعد في تحريك مجموعات الجراد المتواجدة بين المناطق في كل من: (حائل -القصيم -المنطقة الشرقية-الرياض)، وسط توقعات بأن تصل تلك المجموعات إلى دولة الكويت الشقيقة في 7 مايو؛ وذلك في حال وجدت مجموعات أو أسراب جراد متحركة داخل المملكة.

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=412135

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.