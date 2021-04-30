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فنّانة مصرية تتحدّث عن الفرق بين”النكد المصري” و”النكد الأجنبي” (فيديو)

كل الوطن - فريق التحرير
2021-04-30T23:39:07+03:00
فيديوهاتمنوعات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 7 دقائقآخر تحديث : الجمعة 30 أبريل 2021 - 11:39 مساءً

كشفت الفنانة المصرية نيللي كريم، عن بعض من تفاصيل حياتها الشخصية وعلاقتها السابقة مع زوجها التي استمرت طيلة 11 عاما، نافية وجود أي عنف، وأن الطلاق كان بسبب عدم وجود تفاهم بينهما.

وأوضحت الفنانة نيللي خلال استضافتها ببرنامج على فضائية “القاهرة والناس”، أسباب إنفصالها بعد زواج استمر 11 عاما أنه كان من جراء سوء تفاهم واختلاف في وجهات النظر، قائلة، “فات 6 سنين من الأنفصال واتصالحنا، وكانت بيننا حاجات كتير مختلفة، وفيه بيننا ولاد”.

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وتابعت قائلة ردا على الأسئلة، إن النكد الذي كانت تمارسه على زوجها الماضي كان “النكد الأجنبي”، وتراه أسوأ من “النكد المصري”، “بيكون النكد ده عبارة عن سكوت، وباخد القرار فجأة وبعديها تكون النتيجة، وأنا اللي طلبت الطلاق”.

المصدر: يوتيوب

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=412142

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