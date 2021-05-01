أحضان وفستان ضيق.. هجوم عنيف على منى زكي بسبب صورها داخل مسجد

كل الوطن – وكالات: شن رواد مواقع التواصل الاجتماعي هجوماً عنيفاً على الفنانة منى زكي، بعدما نشرت صوراً جمعتها بمصمم الأزياء محمد سامي داخل أحد المساجد وهي ترتدي فستان زفاف أبيض وطرحة، وذلك من كواليس أحداث مسلسلها ”لعبة نيوتن“، والذي يعرض حاليا ًخلال شهر رمضان.

وأثارت الصور غضب رواد السوشيال ميديا بسبب احتضان منى زكي مصمم الأزياء محمد سامي بطريقة وصفها الجمهور بـ“المستفزة“ نظراً لقدسية المكان الذي تواجد فيه الثنائي، إضافة لتصميم الفستان الذي انتقده متابعوها لإظهاره مفاتن جسمها، وهو ما يتعارض مع الحجاب والمسجد، بحسب ما ذكر موقع “إرم نيوز”.

في قرف بيحصل ف مسلسل نيوتن والناس بقيت دماغها مغيبه لدرجه ان مني ذكي بتعمل سيشن تصوير مع واحد غير حوزها وبتحضنوا ف نص المسجد والله احنا شعب وسخ فعلا — ﮼احمد،كرم (@Ahmed_karam96) April 30, 2021

الحمد الله ان منى ذكى طالعه متخلفه من اول المسلسل عشان اما مؤنس يحجبها مايتهموش تخلفها فى الحجاب هى جايلنا متخلفه لوحدها — fatma🐥 (@Fatmaabuhashem2) April 29, 2021

محدش يكسب مني ذكي ف الحجاب والكحل بصراحه بس هو مستفز اني واي يعني بردو😂 — عمر (@Omarzzm) April 30, 2021

يشار إلى أن منى زكي تنافس في دراما رمضان بمسلسل ”لعبة نيوتن“، ويشاركها في بطولته محمد ممدوح، محمد فراج، سيد رجب، عائشة بن أحمد وغيرهم، وهو من تأليف وإخراج تامر محسن.

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=412158