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أحضان وفستان ضيق.. هجوم عنيف على منى زكي بسبب صورها داخل مسجد

كل الوطن - فريق التحرير
فنون ونجوم
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : السبت 1 مايو 2021 - 4:11 صباحًا
أحضان وفستان ضيق.. هجوم عنيف على منى زكي بسبب صورها داخل مسجد

كل الوطن – وكالات: شن رواد مواقع التواصل الاجتماعي هجوماً عنيفاً على الفنانة منى زكي، بعدما نشرت صوراً جمعتها بمصمم الأزياء محمد سامي داخل أحد المساجد وهي ترتدي فستان زفاف أبيض وطرحة، وذلك من كواليس أحداث مسلسلها ”لعبة نيوتن“، والذي يعرض حاليا ًخلال شهر رمضان.

وأثارت الصور غضب رواد السوشيال ميديا بسبب احتضان منى زكي مصمم الأزياء محمد سامي بطريقة وصفها الجمهور بـ“المستفزة“ نظراً لقدسية المكان الذي تواجد فيه الثنائي، إضافة لتصميم الفستان الذي انتقده متابعوها لإظهاره مفاتن جسمها، وهو ما يتعارض مع الحجاب والمسجد، بحسب ما ذكر موقع “إرم نيوز”.

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يشار إلى أن منى زكي تنافس في دراما رمضان بمسلسل ”لعبة نيوتن“، ويشاركها في بطولته محمد ممدوح، محمد فراج، سيد رجب، عائشة بن أحمد وغيرهم، وهو من تأليف وإخراج تامر محسن.

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=412158

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