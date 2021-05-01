النظام الصحّي ينهار.. الهند تسجل 390 ألف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

كل الوطن – وكالات: أعلنت السلطات الصحية في الهند، تسجيل نحو 390 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، مع إغلاق عدد من مراكز تطعيم نقص الجرعات، وفق ما أوردته قناة “العربية”، في نبأ عاجل قبل قليل.

وباتت الهند تعاني من تفاقم أزمة فيروس كورونا، مع الارتفاع الكبير في أعداد الإصابات في الأيام الماضية، حيث باتت الدولة الأكثر تسجيلًا للأعداد في يوم واحد.

وكانت السلطات الهندية، أعلنت أمس الخميس، قيامها بإجراء اتصالات مع شركة تصنيع أدوية في مصر، من أجل تزويدها بعقار ريمديسيفير الذي يتم استخدامه في بروتوكولات علاج حالات إصابة فيروس كورونا المستجد.

ووفقًا لما ذكرته وكالة رويترز، فإن وكيل وزارة الخارجية الهندية هارش شرينجلا، أكد أن عددًا من الدول على رأسها الإمارات وروسيا، عرضت تقديم عدد من العقارات كنوع من المساعدة من بينها عقار فافيبيرافير، لعلاج كورونا إلا أن بلاده تعطي الأولوية لواردات الأكسجين.

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=412161