شاهد أول ظهور للفنانة المصرية حورية فرغلي بعد تجميل أنفها (صورة)

كل الوطن – وكالات: نشرت الفنانة المصرية حورية فرغلي، أولى صورها بعد نجاح العملية الأخيرة التي أجرتها في الأنف لتحسين مشكلة التنفس التي كانت تعاني منها مؤخرا.

وحرصت فرغلي على طمأنة جمهورها ومحبيها على نجاح العملية الأخيرة التي أجرتها في الأنف لتحسين مشكلة التنفس التي كانت تعاني منها مؤخرا.

وظهرت الفنانة المصرية في صورة نشرتها على صفحتها الرسمية في “فيسبوك” لتعلن نجاح العملية وكتبت: “الحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهاه”، حيث ظهرت أنفها كما كانت قبل إجراء أي عمليات.

وفي وقت سابق تحدثت حورية فرغلي عن حالتها الصحية بعدما أجرت 3 عمليات في الأنف، وتبقت عملية أخيرة وهي التي أجرتها خلال الأيام الماضية.

وتستعد حورية فرغلي إلى مغادرة المستشفى والعودة إلى مصر قادمة من الولايات المتحدة الأمريكية.

الحمدلله حتي يبلغ الحمد منتهاه . ❤️❤️❤️❤️ Publiée par Horeya Farghaly sur Jeudi 29 avril 2021

وخلال مداخلة هاتفية أعربت حورية فرغلي عن اشتياقها للعودة إلى الفن والتمثيل مرة أخرى، وأنها كانت ترغب في المشاركة في أحد الأعمال المنافسة في دراما رمضان 2021، لكنها ستشارك في أحد المسلسلات التي ستنافس في رمضان 2022.

المصدر: “المصري اليوم”

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=412175