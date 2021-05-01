تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
أخر المستجدات
كل الوطنشاهد أول ظهور للفنانة المصرية حورية فرغلي بعد تجميل أنفها (صورة)كل الوطنديلي ميل: كيم جونغ أون يعدم مسؤولا لتجهيزه مستشفى ببضائع صينيةكل الوطنأحضان وفستان ضيق.. هجوم عنيف على منى زكي بسبب صورها داخل مسجدكل الوطنمصر.. القصة الكاملة لأزمة زوجة الفيشاوي ومحمد رمضانكل الوطنالهند تسجل ارتفاعا قياسيا في عدد إصابات كورونا اليوميةكل الوطنفنّانة مصرية تتحدّث عن الفرق بين”النكد المصري” و”النكد الأجنبي” (فيديو)كل الوطنالكرملين: تصريحات الأمير محمد بن سلمان عن العلاقات الدولية تستحق أعلى تقديركل الوطنالقيادة تعزي ملك الأردن في وفاة الأمير محمد بن طلالكل الوطنفنّانة مصرية مشهورة تستغيث لأول مرة منذ خروجها من سجن 10 سنواتكل الوطنفيديو.. لحظات قبل مقتل عشرات اليهود المتدينين بحادثة جبل الجرمق

شاهد أول ظهور للفنانة المصرية حورية فرغلي بعد تجميل أنفها (صورة)

كل الوطن - فريق التحرير
2021-05-01T13:23:30+03:00
فنون ونجوم
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 35 ثانيةآخر تحديث : السبت 1 مايو 2021 - 1:23 مساءً
شاهد أول ظهور للفنانة المصرية حورية فرغلي بعد تجميل أنفها (صورة)

كل الوطن – وكالات: نشرت الفنانة المصرية حورية فرغلي، أولى صورها بعد نجاح العملية الأخيرة التي أجرتها في الأنف لتحسين مشكلة التنفس التي كانت تعاني منها مؤخرا.

وحرصت فرغلي على طمأنة جمهورها ومحبيها على نجاح العملية الأخيرة التي أجرتها في الأنف لتحسين مشكلة التنفس التي كانت تعاني منها مؤخرا.

وظهرت الفنانة المصرية في صورة نشرتها على صفحتها الرسمية في “فيسبوك” لتعلن نجاح العملية وكتبت: “الحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهاه”، حيث ظهرت أنفها كما كانت قبل إجراء أي عمليات.

608bbd574236045a0a66eeac - كل الوطن
اقرأ أيضا...

وفي وقت سابق تحدثت حورية فرغلي عن حالتها الصحية بعدما أجرت 3 عمليات في الأنف، وتبقت عملية أخيرة وهي التي أجرتها خلال الأيام الماضية.

وتستعد حورية فرغلي إلى مغادرة المستشفى والعودة إلى مصر قادمة من الولايات المتحدة الأمريكية.

الحمدلله حتي يبلغ الحمد منتهاه . ❤️❤️❤️❤️

Publiée par Horeya Farghaly sur Jeudi 29 avril 2021

وخلال مداخلة هاتفية أعربت حورية فرغلي عن اشتياقها للعودة إلى الفن والتمثيل مرة أخرى، وأنها كانت ترغب في المشاركة في أحد الأعمال المنافسة في دراما رمضان 2021، لكنها ستشارك في أحد المسلسلات التي ستنافس في رمضان 2022.

المصدر: “المصري اليوم”

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=412175

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.