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خروج قطار مصري جديد عن القضبان (صور)

كل الوطن - فريق التحرير
2021-05-01T13:30:00+03:00
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : السبت 1 مايو 2021 - 1:30 مساءً
خروج قطار مصري جديد عن القضبان (صور)

كل الوطن – وكالات: خرج قطار المنصورة دمياط، اليوم السبت، عن القضبان في مدينة كفر سعد بمحافظة دمياط، دون وقوع خسائر بشرية.

وانتقل عناصر المباحث والقيادات التنفيذية والأمنية إلى مكان البلاغ، وتبين خروج عربة القطار رقم 47، القادم من المنصورة والمتجه إلى كفر سعد، من القضبان بسبب وجود عطل في التحويلة.

وتوقفت حركة القطارات نتيجة وجود المقصورة والقطار في الطريق، ويجري رفع العربة لوضعها على الخط مرة ثانية واستكمال الطريق.

وقبل أيام، شهدت محطة قطار المعمورة شرق الإسكندرية، انفصال عربة قطار أبوقير قبل دخوله لمحطة المعمورة الشاطئ، ما بث الذعر والهلع بين الركاب.

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المصدر: المصري اليوم

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=412180

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