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مصر.. تدهور الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز ونقلها للمستشفى

كل الوطن - فريق التحرير
فنون ونجوم
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 11 ثانيةآخر تحديث : السبت 1 مايو 2021 - 5:27 مساءً
مصر.. تدهور الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز ونقلها للمستشفى

كل الوطن – وكالات: تداولت بعض الأنباء عن نقل الفنانة المصرية دلال عبد العزيز، إلى أحد المستشفيات، بعد تدهور حالتها الصحية، بسبب إصابتها بفيروس كورونا المستجد، حسب ما أفاد به موقع “بوابة أخبار اليوم”.

ومن جانبه قال نقيب المهن التمثيلية، أشرف زكي، في تصريحات خاصة لـ”بوابة أخبار اليوم”، إنه يحاول التواصل معها منذ الصباح، ولكن دون أي جدوى.

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وشاركت دلال عبد العزيز في مسلسل “ملوك الجدعنة”، الذي يعرض في شهر رمضان على قناة “MBC” .

على جانب أخر، تعافت النجمة، دنيا سمير غانم، ابنة الفنانة دلال عبد العزيز، من فيروس كورونا، حيث جاءت نتيجة المسحة الطبية سلبية، وهو الأمر الذي ينطبق أيضا على النجم، حسن الرداد، الذي تعافى تماما، فيما لا تزال زوجته إيمي تحت المراقبة والعزل.

المصدر: “بوابة أخبار اليوم”

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=412186

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