مصر.. القصّة الكاملة لأزمة زوجة الفيشاوي ومحمد رمضان

كل الوطن – وكالات: كشفت وسائل إعلام مصرية عن التفاصيل الكاملة للأزمة بين زوجة أحمد الفيشاوي ومحمد رمضان.

وبدأت الأزمة بعدما كشف أحد مصممي الأزياء عن أزمته مع محمد رمضان ورفضه دفع أموال ملابس حصل عليها من تصميمه، حيث قامت بمهاجمته في منشورين قبل أن تغلق حسابها.

وبعد ذلك كتبت ندى الكامل زوجة أحمد الفيشاوي في تعليقها على أزمة محمد رمضان مع مصمم الأزياء أشرف فجلة: “ما تدفع يا نجم تمن الهدوم اللي خدتها، وخليت مدير أعمالك ميردش على الراجل الترزي سنتين ولما جه عندك عاملوه بطريقة بايخة، كنت أدفع أحسن من الفضيحة دي.. أدفع تمن الـ4 سديري والـ3 بدل، ولا هو كل شوية فالح بس تقولنا وغنيتهالنا كمان أن كل هدومك فيرساتشي فيرساتشي وأنت بتقلدهم ومخيط نص هدومك عند الترزية، وفاكرنا عبط ومنعرفش الأصلي من المضروب، وملناش دعوة”.

وتابعت زوجة أحمد الفيشاوي: “من فضلك يا نجم البس في صمت وادفع اللي عليك.. ورجاء أخير يا ريت تنطق كلمة versace صح”.

وكتبت زوجة أحمد الفيشاوي، عبر حسابها منشورا آخر قالت خلاله: “يا نجم مش عيب أبدا إن الإنسان يكون غني ومعاه فلوس ومبسوط بيها طالما هو شقي وتعب فيها.. بس العيب عليك دلوقت، مفيش دلوقت في العالم كله وبتكلم عن الناس اللي معاها فلوس حد ماشي زيك كده”.

وأكملت ندى الكامل خلال منشورها: “الناس الفنانين والرياضيين ونجوم المجتمع بيكون عندهم big team عشان يهيئ حياتك وتعرف بتعمل إيه بفلوسك، ومفيش حد دلوقت غير وهو عنده life coach بيعلمك ويعرفك تطلع تقول إيه وإزاي وأمتى ودي مش عيب أبدا، الحاجات دي اتعملت مخصوص للناس اللي زيك، اللي هما في مستوى عقلي واجتماعي ضعيف أو ناس أغنية جدا ولازم team يدير الفلوس دي ومعاها حد يعرفك بتعمل إيه”.

ولم تكن تلك المرة الأولى التي تنتقد فيها زوجة الفنان أحمد الفيشاوي، محمد رمضان، إذ هاجمته في ديسمبر عام 2019، حينما كانت تستعرض ممتلكاتها وسيارتها الباهظة.

المصدر: الوطن

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=412189