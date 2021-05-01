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القبض على منفذي حادثة سرقة مؤسسة تجارية متخصّصة بالاتصالات في الرياض

كل الوطن - فريق التحرير
جرائم وحوادثمحليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 21 ثانيةآخر تحديث : السبت 1 مايو 2021 - 5:50 مساءً
القبض على منفذي حادثة سرقة مؤسسة تجارية متخصّصة بالاتصالات في الرياض

كل الوطن – الرياض: صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الأجهزة الأمنية بشرطة المنطقة باشرت حادثة سرقة بمقر مؤسسة تجارية متخصصة بالاتصالات، اتضح قيام الجناة بهدم جزء من الحائط الخارجي للمبنى، وكسر الخزنة الرئيسة، والاستيلاء على مبالغ مالية تقدر بـ (700,000) ريال وبطاقات إعادة شحن بقيمة (1,300,000) ريال، ومن خلال إجراءات الاستدلال المتخذة، تمكنت الجهة المختصة من الإطاحة بمنفذيها، وهم (6) مقيمين من الجنسية الباكستانية، مخالفين لنظام الإقامة، في العقد الرابع من العمر، وضبطت بحوزتهم بطاقات إعادة الشحن المسروقة، وتم استردادها بالكامل، فيما استرد جزء من المبلغ النقدي المسروق، وجرى إيقافهم، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم للنيابة العامة.

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=412194

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