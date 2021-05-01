د. عبدالمجيد الجلاَّل: العلاقة مع إيران على ضوء حديث سمو ولي العهد!

كتبتُ كثيراً عن العلاقة السعودية الإيرانية ، وأسباب التوتر الذي يحكم هذه العلاقة ، لعقودٍ من الزمن .

لدى السعودية ، يقينٌ تام ، بأهمية موقع الجار الإيراني ، وأهمية بناء علاقة حسن جوار معه ، ومعالجة كل أوجه الخلاف ، في سياق التفاهم المُشترك حيالها ، فالسياسة السعودية ثابتة على مبادئها ، في المحافظة على أمن واستقرار المنطقة ، وبناء أوثق العلاقات مع كل الفاعلين فيها ، ومنهم إيران ، ففي اللقاء الذي جرى مع سمو ولي العهد ، أكدَّ سموه أنَّ ” إيران دولة جارة ، ونطمح أن تكون لدينا معها ، علاقة طيبة ومميزة ، ومشكلتنا مع إيران في برنامجها النووي ، وصواريخها الباليستية ، ودعمها لميليشيات خارجة عن القانون ” .

في تقديري ، أنَّ ما أفسد الأجواء بين الدولتين ، تبني إيران لمشروع توسعي عقائدي ، يقوم أساساً ، على تصدير مبادئ الثورة الإيرانية ، خاصة نظرية ولاية الفقيه ، المُثيرة للجدل ، إلى جيرانها ، وعموم دول المنطقة ، وحتى دول العالم الأخرى !

أكثر من ذلك ، ومنذ بدء تاريخ الثورة الإيرانية في نهاية السبعينيات ، من القرن المُنصرم ، أنشأت ما عُرف بالحرس الثوري ، كأداة أساسية لفرض المنهج الإيراني ، الديني ، والسياسي ، بالقوة ، عبر دعم أقليات المنطقة، وإنشاء ميليشيات طائفية لخدمة الأجندة الإيرانية ، في تمزيقٍ مُتعمدٍ ، للنسيج الاجتماعي ، لدى شعوب ومجتمعات دولٍ كانت آمنة ومُستقرة .

لذا ، دفعت شعوب دولٍ بعينها ، مثل لبنان ، وسورية ، والعراق ، واليمن، ثمن هذه المُغامرة الإيرانية ، فاستبدّت بمجتمعاتها ، الفوضى والاضطراب ، والتشرذم والانقسام ، والحروب والصراعات ، إلى أن أضحت ، في نهاية الأمر ، ضمن قائمة الدول الفاشلة ، والتابعة حتى الثمالة للسيد الإيراني .

تدعي إيران ، رغبتها في التفاهم مع كل دول المنطقة ، ومنهم السعودية ، ولكن سياساتها وسلوكياتها وافعالها ، خلاف ذلك ، إلا إذا كانت تريد هذا التفاهم على مقياسها ، وبما يخدم مشروعها التوسعي ، عندئذٍ فلن تجد سوف الرفض المطلق لمثل هذا النوع من التفاهم .

ومع كل ذلك ، لا تزال السعودية تفتح ذراعيها ، من أجل التفاهم مع إيران، شريطة التخلص التام من كل أوهامها التوسعية ، وتدخلاتها السافرة ، في شؤون جيرانها ، والعمل على بناء علاقات إيجابية ، تخدم كل شعوب المنطقة .

في اجتماع مجلس الوزراء السعودي ، قبل أيامٍ ، ناشد إيران بالانخراط في المفاوضات الجارية في فيينا ، وتفادي التصعيد ، وعدم تعريض أمن المنطقة واستقرارها إلى المزيد من التوتر ، إذا كانت تريد فتح صفحة جديدة مع محيطها والمجتمع الدولي .

وفي الوقت نفسه ، ناشد المجتمع الدولي ، بضرورة التوصل مع إيران ، إلى اتفاق نووي ، بمحددات أقوى وأطول ، مع تنفيذ إجراءات الرصد والمراقبة ، لمنع إيران من الحصول على السلاح النووي ، ومن تطوير القدرات اللازمة لذلك ، بما يخدم أمن إيران ذاتها وعموم المنطقة.

خلاصة القول ، إن تقدمت إيران بخطوة إيجابية واحدة ، خاصة بما يتصل بالملف النووي ، والهواجس الخليجية بشأنه ، سوف تتقدم دول الخليج العربي وسواها ، خطوات أكثر في تطبيع علاقاتها مع إيران !

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=412197