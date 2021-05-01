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السعودية.. إجمالي إصابات كورونا يتجاوز الـ418 ألف إصابة

كل الوطن - فريق التحرير
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : السبت 1 مايو 2021 - 7:06 مساءً
السعودية.. إجمالي إصابات كورونا يتجاوز الـ418 ألف إصابة

كل الوطن – وكالات: سجلت السعودية، اليوم السبت، 1048 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بهذا الفيروس في البلاد إلى 418411 حالة.

وأشارت وزارة الصحة السعودية إلى أنه تم تسجيل 11 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات في المملكة جراء هذا الفيروس إلى 6968 حالة وفاة.

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وفي الوقت ذاته أعلنت وزارة الصحة تسجيل 964 حالة تعاف جديدة من الفيروس، ليصبح الإجمالي 401544 حالة، بينما بلغ عدد الحالات النشطة 9899، والحالات الحرجة 1333 حالة.

المصدر: RT

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=412206

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