الملكة نور تنعي الأمير محمد بن طلال بكلمات مؤثرة

كل الوطن – وكالات: نعت الملكة نور، أرملة عاهل الأردن الراحل الملك حسين، الأمير محمد بن طلال الذي وافته المنية عن عمر ناهز 81 عاما، بكلمات مؤثرة.

وقالت الملكة نور في تغريدة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “كُسر قلبي أمس بسبب فقدان أخينا العزيز، صاحب السمو الملكي الأمير محمد الله يرحمه الله”.

Broken hearted yesterday by the loss of our dearest brother,HRH Prince Muhammad الله يرحمه He is finally at peace, AlhamduliLah, but our family will miss his steadfast loving compassion, kindness&support. May he rest in peace w/ his beloved bro my late husband HM King Hussein.

