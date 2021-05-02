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مصر.. نقل الفنان سمير غانم للمستشفى

كل الوطن - فريق التحرير
فنون ونجوم
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 15 ثانيةآخر تحديث : الأحد 2 مايو 2021 - 5:24 صباحًا
مصر.. نقل الفنان سمير غانم للمستشفى

كل الوطن – وكالات: كشفت وسائل إعلام مصرية أن الفنان المصري، سمير غانم، قد نقل إلى المستشفى، عقب تدهور وضعه الصحي بعد أيام من نقل زوجته الممثلة دلال عبد العزيز إلى المستشفى جراء إصابتها بفيروس كورونا.

وقال مصدر، في تصريح خاص لـ “اليوم السابع”، إن سمير غانم تعرض لوعكة صحية، حيث يعانى من خلل في وظائف الكلى، ودخل على إثرها العناية المركزة بمستشفى عادية وليس مستشفى عزل، كما يقال، وبدأت حالته الصحية تتحسن، ومن المقرر أن ينزل إلى غرفة عادية بعد يومين.

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وكانت مصادر مقربة لـ “اليوم السابع” أكدت أن الفنانة دلال عبد العزيز دخلت أحد مستشفيات العزل منذ 4 أيام بعد شعورها بضيق فى التنفس نتيجة إصابتها بفيروس كورونا، ليتم وضعها على جهاز الأوكسجين وأخذ بروتوكول العلاج اللازم، بعد إيجابية المسحة الثانية لها، وترافقها ابنتها، دنيا سمير غانم، بعد تعافيها من الفيروس وسلبية المسحة.

وكانت وسائل إعلام مصرية قد تناقلت أنباء عن إصابة الفنان سمير غانم بفيروس كورونا، بعد أيام قليلة من إصابة زوجته الفنانة دلال عبد العزيز بالفيروس.

المصدر: اليوم السابع

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=412223

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