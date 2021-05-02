تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
أخر المستجدات
كل الوطنمصر.. تفاصيل بشأن موجة حرارة شديدة قادمة إلى البلاد والأرصاد تحذر!كل الوطنطبيبة روسية تتحدّث عن خلل يشكل 60 % من أسباب الصداع!كل الوطنعلامة في وجهك قد تحذّر من ارتفاع الكوليسترول في الدم بشكل خطير!كل الوطندولة خليجية تلغي عقوبة الحمل خارج إطار الزواج!كل الوطنإسرائيل.. اندلاع حريق كبير قرب مطار بن غوريونكل الوطنمصر.. نقل الفنان سمير غانم للمستشفىكل الوطنثلاث علامات على القدمين قد تشير إلى خطر الإصابة بمرض الكبد الدهنيكل الوطنالملكة نور تنعي الأمير محمد بن طلال بكلمات مؤثرةكل الوطند. عبدالمجيد الجلاَّل: العلاقة مع إيران على ضوء حديث سمو ولي العهد!كل الوطنمصر.. القصّة الكاملة لأزمة زوجة الفيشاوي ومحمد رمضان

السعودية تكشف موعد رفع تعليق سفر المواطنين للخارج

كل الوطن - فريق التحرير
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 20 ثانيةآخر تحديث : الأحد 2 مايو 2021 - 7:57 مساءً
السعودية تكشف موعد رفع تعليق سفر المواطنين للخارج

كل الوطن – وكالات: أفاد مصدر في وزارة الداخلية السعودية، اليوم الأحد، بأن رفع تعليق سفر المواطنين إلى خارج المملكة سيكون ساريا اعتبارا من يوم الاثنين الموافق لـ17 مايو.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن الوزارة أنه اعتبارا من هذا التاريخ، سيكون السفر ممكنا “للمواطنين المحصنين الذين تلقوا جرعتي لقاح كوفيد 19 كاملتين، وكذلك الذين تلقوا جرعة واحدة، شريطة أن يكون قد مر 14 يوما على تطعيمهم بالجرعة الأولى”.

اقرأ أيضا...

كما سيسمح بالسفر “للمواطنين المتعافين من فيروس كورونا، شريطة أن يكونوا قد أمضوا أقل من 6 أشهر من إصابتهم بالفيروس، والمواطنين الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما، شريطة أن يقدموا قبل السفر وثيقة تأمين معتمدة من البنك المركزي السعودي، تغطي مخاطر كوفيد 19 خارج المملكة”.

المصدر: “واس”

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=412246

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.