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أضخم وأغرب طائرة في العالم تقلع للمرة الثانية

كل الوطن - فريق التحرير
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كل الوطن - فريق التحريرمنذ 8 ثوانيآخر تحديث : الإثنين 3 مايو 2021 - 12:37 صباحًا

كل الوطن – وكالات: حلقت أكبر طائرة في العالم، التي صنعتها شركة “ستراتولونش”، فوق صحراء كاليفورنيا، في ثاني رحلتها التجريبية، بعد انقطاع طويل استغرق عامين.

وأقلعت الطائرة النفاثة ذات الستة محركات وأطول جناحين لطائرة في العالم، في الساعة السابعة صباحا، واستغرق تحليقها 3 ساعات.

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ويبلغ طول المسافة بين جناحي الطائرة ذات الهيكلين طول ملعب كرة القدم الأمريكية، وتحلق بستة محركات.

والطائرة مصممة لإطلاق الصواريخ وغيرها من مركبات الفضاء التي يصل وزنها حتى 230 ألف كيلوغراما تقريبا، على ارتفاع 35 ألف قدم.

المصدر: وكالات

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=412251

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