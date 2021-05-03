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توقّع حدوث كارثة جليدية تصيب ملايين من البشر

كل الوطن - فريق التحرير
2021-05-03T00:47:35+03:00
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 4 دقائقآخر تحديث : الإثنين 3 مايو 2021 - 12:47 صباحًا
توقّع حدوث كارثة جليدية تصيب ملايين من البشر

كل الوطن – وكالات: توصل فريق دولي من العلماء إلى أن الأنهار الجليدية في جميع أنحاء العالم بدأت في الذوبان بشكل أسرع، ما أدى إلى فقدان 31 % من الثلوج والجليد سنويا عما كان عليه قبل 15 عاما.

وأرجع هؤلاء العلماء في مقال نشر بمجلة “نيتشر”، السبب في ذلك إلى تغير المناخ الناجم عن حرق الوقود الأحفوري.

وقام الباحثون بتحليل بيانات الأقمار الصناعية وحسبوا أن 220 ألفا من الأنهار الجليدية الجبلية تفقد أكثر من 298 مليار طن من الثلج والجليد سنويا منذ عام 2015.

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ورُصد أن هذا الحجم من المياه يكفي لتغطية سويسرا بـ 7.2 متر من ارتفاع الماء. كما ارتفع في الوقت نفسه، معدل الذوبان من عام 2015 إلى عام 2019 بمقدار 71 مليار طن سنويا، مقارنة بالفترة بين عامي 2000-2004، فيما يجري نصف خسائر الغطاء الجليدي في العالم في الولايات المتحدة وكندا.

ورأى العلماء أن وتيرة ذوبان الجليد في منطقة ألاسكا (في أمريكا) يعد من أعلى المعدلات في العالم، حيث يتراجع نهر كولومبيا الجليدي بنحو 35 مترا سنويا. ومع ذلك، فإن الأنهار الجليدية تذوب في جميع أنحاء العالم، حتى في التبت، التي كانت تعتبر مستقرة نسبيا. فقط أيسلندا والدول الاسكندنافية لديها العديد من الأنهار الجليدية، التي تتزايد كتلتها بسبب زيادة كمية هطول الأمطار.

ويتوقع الخبراء أن تقلص كثافة الأنهار الجليدية يمكن أن يشكل كارثة لملايين الأشخاص الذين يعتمدون عليها كمصدر للمياه، والذوبان السريع لهذه الكتل الثلجية يمكن أن يتسبب في اختراقات قاتلة للبحيرات الجليدية، على سبيل المثال، في الهند.

المصدر: lenta.ru

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=412254

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