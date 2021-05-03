اليمن.. اغتيال مسؤول حكومي أمام منزله في عدن

كل الوطن – وكالات: اغتال مسلحون، اليوم الأحد، مسؤولا محليا يمنيا في العاصمة المؤقتة عدن جنوبي البلاد.

ونقلت وكالة “سبوتنيك” عن مصدر في السلطة المحلية قوله إن “مسلحين أطلقوا النار على الأمين العام للمجلس المحلي في مديرية المحفد بمحافظة أبين جنوبي اليمن، محمد سالم الكازمي، أمام منزله في منطقة الحسوة بمديرية البريقة غربي عدن”.

وأضاف أن الكازمي قُتل على الفور متأثرا بإصابته البليغة، في حين لاذ المسلحون بالفرار.

وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية فتحت تحقيقا للتوصل إلى الجناة.

المصدر: وكالة “سبوتنيك”

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=412264