جمعية نساء المستقبل توقع اتفاقية لضم فريق تفكر التطوعي للتنمية الذاتية

كل الوطن – وكالات: وقعت جمعية نساء المستقبل الأهلية اتفاقية لضم فريق تفكر التطوعي للتنمية الذاتية تحت مظلة الجمعية ،حيث مثل الجمعية الدكتورة غريبة الطويهر ومثل الفريق التطوعي الأستاذة أمل الأحمدي قائدة الفريق.

وتأتي هذه الاتفاقية لتنظم عمل الفريق التطوعي وتسهيل مهامه في تنفيذ برامجه وأنشطة لتحقيق مستهدفات الطرفين، في التنمية الذاتية وتمكين المرأة حيث تعمل الفريق على تنفيذ خطة استراتيجية في منطقة حائل متوافقة مع أهداف الجمعية في مساراتها الأربع التوعية والتعزيز والتمكين والتنمية.

وأكدت الدكتورة الطويهر أن الجمعية تسعى لتمكين قيادات نسائية بمختلف مناطق المملكة بكافة المجالات لتسهل عملية تمكين المرأة في حياتها الاجتماعية والمهنية لنحقق مستهدفات رؤية المملكة العربية السعودية 2030، مؤكدة على أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن أهداف الجمعية وتتواكب مع تطلعاتها في بناء الشراكات وتفعيل دورها في خدمة المجتمع.

وأبدت الطويهر سعادتها واعتزازها بفريق تفكر التطوعي الذي يضم 40 فتاة من منطقة حائل،يسعون لخدمة دينهم ووطنهم ومجتمعهم بالتطوع واستثمار الكفاءات البشرية في نشر المعرفة ورفع مستوى الثقافة لدى الفرد.

بدورها أبدت الأحمدي سعادتها بهذه الاتفاقية مقدمة شكرها لجمعية نساء المستقبل على دعمها للفرق التطوعية وتذليل الصعاب لتسهيل مهام عملهم في خدمة مجتمعهم من خلال برامج وأنشطة الفريق التي تهدف لرفع الوعي ونشر ثقافة التمكين في مجتمع منطقة حائل،مؤكدة أن الفريق يسعى أن يكون عنصر فعال في تنمية المنطقة وخدمة أهداف رؤية المملكة.

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=412269