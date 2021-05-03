العراق يستثمر 3 مليارات دولار في شركة لإنتاج الغاز الطبيعي

كل الوطن – وكالات: كشفت وكالة الأنباء العراقية، اليوم الاثنين، أن العراق يعتزم استثمار 3 مليارات دولار في شركة غاز البصرة، على مدى السنوات الخمس المقبلة.

هذا وأعلنت شركة غاز البصرة، اليوم، أنها حولت استيراد غاز الطبخ إلى تصدير عام 2016، فيما بينت ان الخطة الاستثمارية ستوفر قرابة 2000 درجة وظيفية خلال فترة بناء المشروع.

وبحث وزير النفط العراقي، إحسان عبد الجبار، الشهر الماضي، مع السفير المصري لدى بغداد، أحمد إسماعيل، تنفيذ مشروع أنبوب “البصرة – العقبة” النفطي.

وبحسب بيان لوزارة النفط العراقية، فإن عبد الجبار أكد أهمية تعزيز التعاون الثنائي بين العراق ومصر وزيادة فرص التنمية والعمل المشترك بين البلدين، خصوصا في قطاع النفط والغاز.

ووفقا للبيان، فإن الجانبين بحثا البرنامج الزمني لتنفيذ مشروع خط أنبوب البصرة – العقبة، وإمكانية توسعته إلى مصر، ليكون إضافة مهمة ومنفذا جديدا للصادرات النفطية العراقية إلى شمال إفريقيا.

المصدر: “رويترز” + “واع”

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=412274