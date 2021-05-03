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النيابة العامة تستدعي مصور فيديو تنمر على بائعة خضار في السعودية

كل الوطن - فريق التحرير
جرائم وحوادثفيديوهاتمحليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 28 ثانيةآخر تحديث : الإثنين 3 مايو 2021 - 3:30 مساءً
النيابة العامة تستدعي مصور فيديو تنمر على بائعة خضار في السعودية

كل الوطن – العربية نت: استدعت النيابة العامة في السعودية الشخص الذي صور ونشر مقطع فيديو لامرأة تقوم ببيع الخضار.

وهاجم مغردون في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مواطناً ظهر في مقطع فيديو نشره عبر حسابه على “سناب شات” يتنمر فيه على امرأة مسنة تبيع الخضار.

واستنكر المواطن بيع المسنة الخضار في النهار بدلاً من التقديم للحصول على الضمان الاجتماعي، والجلوس في بيتها.

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وأوضحت المحامية رحمة العوفي أن ما فعله مصور الفيديو يعد انتهاكاً لعدد من الأنظمة، منها “المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا، أو ما في حكمها والتشهير بالآخرين، وإلحاق الضرر بهم، عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة”، وذلك بناء على المادة الثالثة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وهو ما تصل عقوبته إلى السجن عاما كاملا وغرامة نصف مليون ريال كحد أقصى.

وأضافت: “ارتكب المصور كذلك مخالفة التحقيق مع شخص بدون وجهة حق، وتوجيه أسئلة تمس خصوصيته ومحاولة الإسقاط عليه في بلد الأمن والأمان والاستقرار، ونشر أفعاله على الإنترنت بمنظر غير لائق لما فيه من التدخل بحياة الغير بدون وجهة حق، مخالفاً المادة الرابعة والعشرين من نظام الإجراءات الجزائية التي تؤكد “أن رجال الضبط الجنائي هم الأشخاص الذين يقومون بالبحث عن مرتكبي الجرائم وجمع المعلومات والأدلة اللازمة للتحقيق وتوجيه الاتهام”.

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وبينت العوفي أنه كان من الأجدر للمصور “الإبلاغ للجهات الحكومية بدون التصوير والنشر والإساءة، وعدم التدخل بما ليس من اختصاصاته ومحاولة تأليب العامة”.

وتصدر الوسم الذي يحمل اسم المواطن الترند في “تويتر”، حيث استغرب المغردون من موقفه، وطالبوا الجهات المختصة بمحاسبته.

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=412291

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