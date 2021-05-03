تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
أخر المستجدات
كل الوطنالعراق يستثمر 3 مليارات دولار في شركة لإنتاج الغاز الطبيعيكل الوطناليمن.. اغتيال مسؤول حكومي أمام منزله في عدنكل الوطنالتحالف العربي يعلن إحباط هجوم للحوثيين بطائرة مسيرة أطلقت تجاه جنوب السعوديةكل الوطنعضو في هيئة كبار العلماء السعودية: رمضان هذا العام 30 يوما لسببينكل الوطنتوقّع حدوث كارثة جليدية تصيب ملايين من البشركل الوطنأضخم وأغرب طائرة في العالم تقلع للمرة الثانيةكل الوطنمصر.. تفاصيل بشأن موجة حرارة شديدة قادمة إلى البلاد والأرصاد تحذر!كل الوطنطبيبة روسية تتحدّث عن خلل يشكل 60 % من أسباب الصداع!كل الوطنعلامة في وجهك قد تحذّر من ارتفاع الكوليسترول في الدم بشكل خطير!كل الوطندولة خليجية تلغي عقوبة الحمل خارج إطار الزواج!

السعودية توثق الحجر الأسود بتقنية “Focus Stack Panorama” (صور)

كل الوطن - فريق التحرير
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 13 ثانيةآخر تحديث : الإثنين 3 مايو 2021 - 5:10 مساءً
السعودية توثق الحجر الأسود بتقنية “Focus Stack Panorama” (صور)

كل الوطن – الرياض: أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، اليوم الاثنين، أنها قامت بتوثيق صور الحجر الأسود بتقنية “Focus Stack Panorama”.

وأوضحت شؤون الحرمين أن هذه التقنية عبارة عن تجميع الصور بوضوح مختلف، حتى تنتج لنا صورة واحدة بأكبر دقة، مبينة أن التصوير استغرق 7 ساعات، فيما بلغ عدد الصور 1050 فوكس ستاك بانوراما، ودقة الصورة 49 ألف ميجا بكسل، ومدة المعالجة أكثر من 50 ساعة عمل.

اقرأ أيضا...

جدير بالذكر أن الحجر الأسود هو نقطة بداية الطواف ومنتهاه، ويقع في الركن الجنوبي الشرقي للكعبة المشرفة من الخارج، وهو بيضاوي الشكل، ولونه أسود مائل إلى الحمرة وقطره 30 سم.

المصدر: RT

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=412296

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.