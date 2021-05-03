السعودية توثق الحجر الأسود بتقنية “Focus Stack Panorama” (صور)

كل الوطن – الرياض: أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، اليوم الاثنين، أنها قامت بتوثيق صور الحجر الأسود بتقنية “Focus Stack Panorama”.

وأوضحت شؤون الحرمين أن هذه التقنية عبارة عن تجميع الصور بوضوح مختلف، حتى تنتج لنا صورة واحدة بأكبر دقة، مبينة أن التصوير استغرق 7 ساعات، فيما بلغ عدد الصور 1050 فوكس ستاك بانوراما، ودقة الصورة 49 ألف ميجا بكسل، ومدة المعالجة أكثر من 50 ساعة عمل.

جدير بالذكر أن الحجر الأسود هو نقطة بداية الطواف ومنتهاه، ويقع في الركن الجنوبي الشرقي للكعبة المشرفة من الخارج، وهو بيضاوي الشكل، ولونه أسود مائل إلى الحمرة وقطره 30 سم.

#رئاسة_شؤون_الحرمين توثق الحجر الأسود بتقنية (Focus Stack Panorama) ماهي هذه التقنية ؟

هي تقنية يتم فيها تجميع الصور بوضوح مختلف، حتى تنتج لنا صورة واحدة بأكبر دقة. pic.twitter.com/n0mWCPAw1r — رئاسة شؤون الحرمين (@ReasahAlharmain) May 3, 2021

المصدر: RT

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=412296